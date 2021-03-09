不得不再讚韓劇 「結婚作詞，離婚作曲」的編劇Phoebe，其巧妙高明的講故事手法。

開頭集數主力都在披露已婚男人的越軌行為，女性觀眾無不看得咬牙切齒：「嗱，都話㗎啦，十個男人九個滾，第十個在諗緊呀！」

當觀眾一面倒罵臭男人，同情女人時，劇情又突然轉調，倒敘式帶引觀眾返回昔日，重新評價誰是誰非，讓女人自己深切反省，究竟是哪個關鍵出了錯，而間接造就了男人的出軌行為？

30多歲仍然美艷動人的太太，是卓越的職業女性，卻不自覺地自私任性，要丈夫繞著她為中心轉。可是轉了一陣子，男人會膩，他們的要求也不高，只期望早晨太太會為你做愛心早餐，下班回家後，太太已準備好一桌子美食等著你而已。

現實卻是兩碼子的事情，太太在外跟友人玩樂，喝得酩酊爛醉，還要丈夫深夜隨傳隨到充當司機接送。

類似實例過去見得多了，那個被太太慣常呼喝的男人，當碰上千依百順的溫柔女人，嗲功廚功夾迫下，男人就變心了。

那麼，那個全心全意以丈夫為首位，30年來都把他的起居飲食照顧得無微不至的太太，何解也同樣落得被丈夫離棄的收場？

男人就是犯賤，當他們長期坐享其成，一切會變得理所當然，他們不僅不會珍惜太太的付出，還會覺得厭倦。當機遇找上來時，男人會毫不猶豫駕著太太送上的新車，載著新歡如沐春風去也。

總括來說，女人做得太少，又或做太多，都會成為男人出軌的藉口。