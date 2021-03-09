李惠堂是上世紀家喻戶曉的球王，他的往事巷議街談多如汗牛充棟，但絕大部分不是謠言就是誤傳，我這裡寫的是他親口說、我親耳聞的往事。

李惠堂是廣東省五華縣人氏，他晚年擔任過廣東客屬同鄉會負責人，我是興寧客晚輩，見了面總是一拜，並說聲好。有一年，會裡舉行年歡晚慶，李和同鄉玩玩小麻將，同鄉鬧著他談談足球 往事，因喝了兩杯，他談興很高，口若懸河。

他說當年到各省踢球，年紀還不很大，「有長輩笑我，書不好好唸，踢球混飯食，其實我唸書和踢球都很用功，特別足球理論，英國 名教練的回憶錄都讀過，後來在報章上我發表過不少足球文章，終於被某大學認識，才聘為少將級體育部主任」，他表情滿委屈的。我問他，傳說你踢球太重，把日本 球門踢成重傷死亡，他答：「胡說八道，石頭可以撞死人，球是有彈性的，撞過去彈回來，可能受傷，不會死人。國人恨日本人，才這樣說，我也裝不知道，讓他們說個爽。」經他這一說，我才知道傳言有誤。我替他把茶杯熱水加滿，他摸著我的頭，直說「乖仔，乖仔」。

李惠堂又說，他相處過的隊友成千上萬，他最喜歡名左翼葉北華，「他每次底線一腳獨步南中，球就落在我的身邊，衝上去百步穿揚，中的掛網，全場狂歡。很過癮」。此生他最高興是把英國教練送回英國，英足總部請來一有名教練sneaton，對李不放在眼裡，經常找麻煩，李一氣和他在有線廣播電台辯論足球經，結果李大勝，兩個月後足總真的把sneaton送回英國，我是當時聽衆之一，很清楚。

我是崇拜李標準球迷，他的電台節目我從不放過，我自己買不起收音機，只要到涼茶鋪喝兩碗涼茶，花兩毛錢，可聽個夠，價廉物美人生，李惠堂的粵語和英語都很標準，就是國語說得不怎麼樣。

李惠堂的一生，值得球迷讚美的事實在太多了，倒不如用他寫的詩論定他的一生：「憂樂常關天下情，愧無建樹以球鳴。一腔肝膽存人熱，半世風塵為國爭，拔幟豈曾功在漢，潔身遑計利和名，逢辰笑酌延齡酒，許共賢流致太平」。