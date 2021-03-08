配合政府呼籲，大家在新歲期間都留在家中度歲，弄糕點、煮幾味應節賀年菜，少不免用多了水電煤和柴米油鹽，大家都關心食材的費用和日常家居開支，在經濟不景的時候，希望可以慳得就慳。

我家採用電磁爐煮食，因為比較乾淨同安全，但原來能源費支出都少一點。香港 城市大學能源及環境學院去年進行測試，比較電能煮食和明火煮食的耗能量。測試以兩種方法煮同樣的兩餸一湯家常菜，比較所需的能源量、能源費和相關的碳排放量。

測試在一個住宅廚房內進行，由同一位廚師分別用電磁爐和明火煮食爐，一個典型家庭餸菜，菜心炒牛肉和煎豬扒，加一個青紅蘿蔔粟米豬骨老火湯。

結果發現，用電磁爐只需要大約2港元電費；如果用明火去煮，大約需要4港元煤氣費。電磁爐煮食在過程中不會產生火焰，所以碳排放亦較明火煮食低，可謂慳錢又環保。

以為可考考家中廚神，他卻對今次測試結果一點都不驚訝，更以資深用家的身分，列舉電廚房的優點︰廚房不會那麼熱、少油煙易清潔、爐溫容易控制等。

近年家電設計貼近小家庭需要，設計時尚美觀，煮食少油又健康，吸引不少用家，看來電能煮食還有很大的發展空間呢。