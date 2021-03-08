活在當下，說來容易，真正做的時候，許多人又將「及時行樂」的說法等同，以未來不可知為藉口，沉溺享樂，渾渾噩噩。其實正因為明天的不可知，才更加彰顯出今天的彌足珍貴，要好好地生活，而不是及時行樂，頽廢地做人。

深說「活在當下」，是佛經所說的中觀。中觀以觀察中道作為修行。其思想起源於《雜阿含經》，即八正道中的正見。龍樹著《中論》以此為理論核心，為中觀派的核心思想與修持方法。釋迦牟尼以中道形容他傳授的教法。

中觀的當下一念，不起分別造作，無有執著、是非、善惡、好壞、美醜，只此一念是清楚明白作主的心。得清涼自在的途徑，是不思善、不思惡，不想從前或是未來，也不記掛現在，只清楚作主的心，當下一念，才是快樂的泉源。

懷念過去、沉醉現在、期望未來，人始終在「自我意識」的巨流中沉迷，無法活在當下，迷失「真心」。生命不是用來追憶或是後悔，只在當下。所謂「了取平常心是道，饑來喫飯睏來眠。」並不是說想吃就吃、想喝就喝，而是同是吃飯，禪師吃得充滿法喜，凡夫則罣礙重重。凡夫是計較食物是否好味，禪師則是地瓜葉也有菜根香。

無論如何，活在當下，不管淺說或深說，總是一種向上的姿態，從不放棄自己。將淺說和深說融合，也許便是聖嚴法師說的，活在當下要積極，但積極到某一程度，就會形成壓力，因為得失心太重，最好是保持平常心，只問耕耘，不問收穫，該做的不斷去做，以樂觀的態度期許未來，順其自然，或者這叫隨緣吧？