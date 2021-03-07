曾志偉與唱片公司破冰 3贏

新人事，新作風，曾志偉上任TVB副總經理，負責綜藝、音樂製作及節目，第一炮來個大曬冷，邀得何麗全回巢協助整頓音樂部，並舉行大型記者會，正式宣布與環球、華納、Sony Music三大唱片公司「破冰」。

記者會上，三大唱片公司揸fit人出席站台，國際唱片業協會（香港 會）、香港音像聯盟、各大唱片公司及音樂品牌代表及旗下歌手齊齊現身，早前傳可能被打入冷宮的星夢歌手亦出席，TVB用行動打破謠言，一片共融和諧景象。

三大唱片公司與TVB關係決裂11年，曾志偉履新兩個月，馬上成功修補關係，盡顯其效率及人緣之佳。

相信曾志偉會繼續碌爆人情咭，請來天王天后亮相，他透露張學友已答應現身TVB。

雙方修補關係是三贏局面︰TVB的音樂和綜藝節目有更多不同歌手演出，帶來新面貌；唱片公司歌手透過TVB入屋機會大增，有助新歌宣傳及人氣，尤其對新人，助力更大；得益的最終是觀眾和樂迷。

曾志偉更會將「勁歌金曲」搬到較佳時段，以示對節目的重視。音樂製作他交由經驗豐富的何麗全話事，做到「音樂永續樂壇同享」。

接下來，相信曾志偉會聯同愛徒王祖藍全力督師綜藝節目，兩師徒合作無間，綜藝節目將會有一番新景象。