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淺說活在當下

〈六合飛翔〉岑逸飛

甚麼叫「活在當下」？是指不要活在過去或未來，只有現在才是最重要嗎？這是淺說。「金剛經」上不是說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」可見，「當下」指的不是現在或是此刻那麼簡單，這是深說。

先說淺的。人老了，最喜歡緬懷過去，但過去已成過去，「此情可待成追憶」，不管追憶的是快樂還是悲傷，時間永不會回頭。倘若天天追憶生命某個階段曾經擁有的幸福而回味，或者為過去的逆境而感到到不平，其結果便是失去了現在。

也有一部分人生活在想像的未來，充滿憧憬；或對未來杞人憂天，結果又是不能自在地享受現在。

人生苦短，瞬間即過，太多東西不在掌握之中。過去已成過去，未來也不一定想像之中，只有現在才應該珍惜。若為了過去和未知的將來而放棄了現在，是捨本逐末，使人迷失。要知道，生命只有一次，時間才是最大的財富。

有人說，若將人生一分為二，前半段的人生是「不猶豫」；後半段的人生是「不後悔」。因為時間一去不復返，不會等待人。

若前半段的人生有過多的猶豫，會有許多遺憾：例如來不及的愛、來不及表達的歉意、來不及實現的諾言、來不及送出的祝福等等。若到後半段的人生才後悔，後悔也沒有用，補救已來不及，倒不如專心做好眼前的事吧。

美國失明女作家海倫．凱勒便是一個活在當下的人，在她的自傳「假如給我三天光明」寫道：「有時我想，要是人們把活著的每一天都看作是生命的最後一天，該有多好啊！這就更能顯出生命的價值。」

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