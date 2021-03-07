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1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

被寵壞的首相

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國疫情通報會上，有發問者毫不客氣地說：「首相先生，你是出了名的出爾反爾，請問你如何保證，未來數月的路線圖會如期實現？」

記得甫過去的聖誕新年假期最後一個星期日，英國首相強生實牙實齒向傳媒宣布：「明天全國的孩子可恢復回校上課了！」結果，開課僅一天，就因為疫情突趨嚴重而即時叫停至今。

首相確實出爾反爾，但既然知道錯了，即時急轉彎改正，怎樣也比礙於面子而堅持錯下去的災難性低。

這天，我細心觀察強生的反應，他的回答絕不像他一頭散髮般凌亂，而是極有耐性地仔細解說，有情有理。我閉上眼睛回想五年前的他，跟面前的他，壓根判若兩人！

2016年初，強生正大力推銷Brexit（脫歐），深感這個人雖然聰敏，但態度囂張跋扈，出言不遜，好一副「我識你唔識，你哋全是蠢材」的模樣。後來給他當了首相，更是不得了，相信世人亦記憶猶新，當疫情在英國肆虐時，強生曾大言不慚鼓吹「群體免疫」，完全低估疫情，亦輕視醫護人員的沉重負擔。

他的現任太太，當時仍是女友時，曾被鄰居聽到激烈罵他的對白：「你這個人就是甚麼都不屑，因為你被寵壞了！」

上天不會寵你一世的，去年6月，強生確診新冠肺炎，曾因呼吸困難而被急送院搶救。當時民間響起這樣的聲音：「切勿讓他死去，要讓他親身體驗痛苦，國家才有得救。」

強生從鬼門關繞了一圈撿回性命後，果然是深切醒悟了。不然，今天英國的疫情還難有轉機。

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