小時候住在元朗墟，藏在戲院後面的一排店鋪中，有一間叫做建記的燒臘粉麵飯店，他們的燒鵝飯要五毫子一碗，當年很窮，是記憶中奢華的享受。

那時父親單身遠赴南洋執教鞭，薪資微薄，每月只能寄回非常有限的錢給母親養育六個孩子，負擔沉重是當然的事。因為當時南洋地方沒有銀行，寄錢都要依靠私人錢莊通滙，每當父親的錢滙到時，媽媽便要去香港 或九龍領取，就會帶一個女兒陪她出城。

在我三年級時，媽媽第一次帶我去，一早吃過早餐出門，拿到錢後逛一下街便打道回府。回到元朗已是午餐時間，媽媽跟我說：「我們犒賞自己一下，請你去吃建記好不好？」這是求之不得的好事，當然萬分開心地和媽媽走進建記，媽媽替我叫了燒鵝飯，給自己叫一碗淨麵。

燒鵝飯端上來，一碗熱棘棘的白飯，上面舖著紅紅油光滑亮的燒鵝，淋上豉油燒鵝汁，香味四溢，未入口已經呑口水，急不及待。咬一口皮脆肉嫩，調味精美的鵝肉，吃一口鵝汁飯，在不知道世上還有其他美食之時，這是我至愛的人間美味。

當時年紀小，不知道媽媽叫淨麵是不捨得多花錢，總以為她不喜歡吃肉。幸好那天斬料的師傅是表嫂的大哥，我們跟著叫大舅的，看到媽媽，便在陽春麵上加了一些叉燒及燒肉，給媽媽帶來溫暖的驚喜。

回到家裡，高興地告訴妺妹那好吃的午餐，害她羨慕地説媽媽有時會帶著她和弟弟一起去建記，但她從沒有一個人享用過一碗燒鵝飯，每次都因為大舅在，會多加滿白飯用力壓緊。再加一塊叉燒，讓她和弟弟分著吃燒鵝飯。

當年的我們離開元朗後，萍飄處處，定居在北加州灣區 ，此地華人餐廳很多，但總找不到燒鵝，只能吃到燒鴨飯，但手藝材料都無法跟建記相比 。

在離開香港八年後第一次回元朗尋憶訪舊，準備回去吃它一碗燒鵝飯時，才發現元朗已面目全非，大舅移民出國，建記亦堙沒在時光的洪流中 。

一甲子歲月過得很快，我幸運地能時常旅遊四海，嘗過各國各地無數美食，但那一碗燒鵝飯及與媽媽共享的幸福時光，卻深深刻印在童年回憶中，舌尖上的美味與環境結合起來的鄉親鄉情，更是永遠無法代替長留心頭的懐念。