莉莉是我在倫敦 的鐘點女傭，她工作勤奮認真，就連我這個處女座的潔癖狂，也對她的清潔水準嘖嘖稱奇。上一次見莉莉，已是去年11月初了，期間英國疫情 急轉直下，每天全國確診人數以倍數急升，形勢十分駭人，於是我暫時停止了她的服務。

記得新年期間，我們互相以短訊祝賀時，她告訴我：「好開心，我們一家都剛驗了，全部都是陰性。」

莉莉全家是菲律賓人，早年移民西班牙，後來選擇移居生活指數較高的倫敦，純粹是為了一對年輕子女能接受世界一流的教育機會。他們不介意住斗室，夫妻二人更不辭勞苦做多份工作以維持生活。我們當父母的，姑勿論是什麼國籍，不也是為了孩子有更好的將來，而甘於作任何犧牲嗎？

以為疫情已緩和，可以再約莉莉來我家工作了，卻意外地收到她這樣的信息：「我們全家都患了新冠肺炎，我的丈夫有些微病徵，兩個孩子則完全無病徵，我卻是最差的一個，住了12天醫院，剛剛才回家來，現在無論是走路、說話、坐或郁動，呼吸仍然有困難……。」

我的腦袋瞬間空白一片。莉莉大概是40歲吧，每次都是踩著踏板車來，體能矯健，卻不幸天降橫禍。去年疫情肆虐期間，她的丈夫已被酒店開除，她成了經濟支柱，天曉得要熬多久才能恢復工 作賺錢？

腦海浮現了莉莉那對子女的聰敏容貌，兩個乖乖的坐在一角看書，動也不動，多麼的優秀啊！孩子，加油呀！