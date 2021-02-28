早年香港教育和社會狀況

我跟父母在50年代南遷香港 ，當時我還在小學求學階段。初來步到，爸爸送我進入一間由街坊福利會主辦的小學下午班上課。這間小學把全日的課程濃縮為半日，像許多學校一樣，分上下午班，成為兩所同名不同師資的獨立學校，藉此可多收學生；上午班是政府津貼小學，採用政府教育司編製的課程；下午班屬於私立小學，採用中國沿用的課程，接受僑務部補助，由於經費比不上津貼小學，所以學費比津貼小學貴，由於程度比較接近内陸，來自大陸的新移民 子弟，容易被錄取。

我就讀半年以後，發覺津貼學校（包括其他官立學校）和私立學校的升學前途，有很大的差異；前者的課程較配合英文中學，升學容易，畢業後比較容易考入以英語為主的香港大學（當時是唯一的本地英文大學，59年才有中文大學成立）或到海外留學。大學畢業後，進入外商大機構或投考政府職位，有很優越的機會；後者的課程側重中文，較易升讀中文中學，畢業後較容易到台灣升讀大學，雖然也可到外國留學，由於英文程度較低，成功的難度較高。大學畢業後，大都投身新移民的商業機構，在華資商場打拚。

50年代的香港中學教育，分中英兩種語文制度，是為了因應大量大陸移民需求而設，在世界大城市中很少見。就是因為這個特殊的政策，在社會上形成了兩個不同的階層：一個以英文為主，是英殖民地的傳統主流階層，他們擁有龐大外商機構，控制政府機關，有巨大權力和財富，是社會的當權派；另一個是以中文為專的大陸精英的創業階層，這階層擁有龐大的人力和無數的小資產，在不斷自力更生下，日漸擴大，挑戰主流社會，創造出很多商業奇蹟。前者也可以說是「本土派」；後者也可以說是「外來派」。

而對中國大陸最具吸引力的，還是香港本土當權派所建立的華洋社會，他們普遍說英語，擁有最大的財富和權力，主導著全港政治、經濟和文化。在他們的主導下，香港保留濃厚的英國 色彩，營運有如一個英國獨立城市。當大陸人南遷來到香港，看到政商的紅鬚綠眼外國人、英式類似立法大樓的古老建築物，行走在德輔道、皇后大道、干諾道和般含道等英式街名的道路上，體會到一種不一樣的文化，彷彿已移民到了英國，當嗅到了一股西方的民主氣息時，感覺到既迷惑又興奮。