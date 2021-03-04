粵港兩地年輕人的婚禮儀式有很多相同之處：送嫁迎娶，廣州男女方各有一群伴郎伴娘，香港 有兄弟幫姐妹團；婚房布置，都講究由已生有子嗣的人為其「安床」；迎娶當日，均安排男童在新人的床上蹦跳一番，以祈新人早生貴子。

最重頭的儀式是舉辦隆重的婚宴，廣邀親朋戚友參加。這是要花錢的事，但不論新人是貧或是富，雙方家族均會傾其全力，隆重其事，是婚禮過程的高潮壓軸所在。

我參加過兩地的婚宴，感覺在「大同」的前提下還是有一點「小異」，還覺得這「小異」值得一說。

第一次接到香港參加親戚婚禮請柬，發現與大多廣州婚宴請柬註明的「六時恭候、七時入席」不同，我收到的請柬只註明下午五點恭候。這讓我有點納悶：港人一般比廣州人遲吃早午餐，為什麼反而「五時恭候」呢，入席時間不會比廣州還早吧？

專程異地赴宴，直通車抵港是下午四點，打的直達現場時踏正五點。我以為自己早到了，因為在廣州，去「飲」（參加宴席）的人往往姍姍來遲。殊不知酒家已有不少圍著數張麻將台興致勃勃在打麻將的人了。還有人拿著咪頭對著電視機在唱歌。我以為走錯了地方，張望大廳舞臺幕布上有 XX聯姻字樣，才放下了心。

招呼來賓的親戚知道我從廣州趕來，特意告訴我說，婚禮從下午開始到晚上，包場，酒家還提供麻將與音響等服務，喜歡什麼任君選擇。

因中午在路途上，午餐只草草啃了一個麵包，唱K傾偈到了下午六點以後，肚子便有點感覺了，卻不知何時開席，心想要不要上街買點吃的頂下肚？

盤算之中，只見酒家一伺應端著一個托盤走來。仔細一看，上面是若干碗雲吞麵。她走到隔離那張麻將台放下。

大概有人類似我的情況，肚子餓了又知道規矩，點要雲吞麵。趁我身旁的一位賓客開聲請伺應再上幾碟蛋撻，我也不落人後，要了一碗雲吞麵。不到十分鐘，兩樣食品便端到我們面前。

原來婚禮考慮得很周到，不但包場還包酒水點心。後來才瞭解到，香港人辦婚宴大體都是如此。

人們繼續玩、唱、傾偈，直到晚上近八點，婚禮才正式開始：主持人上台、新人上台、新人的父母上台、新人互敬、表演親熱、各人說許多慶賀祝福新人早生貴子之類的話，九點正宴席正式開席。

一輪一輪的上菜、新人逐台逐人的敬茶，一個個賓客回封利是，然後散場。全部儀式完成時，大約已是深夜十一點鐘了。

事後我總結一下，兩地婚宴的「小異」主要是：廣州人的婚宴時長比較短，入席時間早，程序緊湊，時間從六點到八點多九點，跨度最多三小時，重點就是婚宴；而港人的婚禮耗時較廣州長得多，從下午五點到半夜十一點，不但包婚宴，還包下午茶、包唱K，時間跨度為六小時，就內容而言，港人的婚宴無疑更豐富，賓客更盡興。