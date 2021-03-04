好奇心驅使下，開始看《Bridgerton》是想親身深入了解，為何該劇會成為Netflix 的第一位收視王牌。結果，花了整整一個晚上，一口氣煲完八集，天空露出魚肚白，才滿足地上床去。

閉上眼睛，俊男美女穿着華麗服飾依偎起舞的畫面，進駐了我的夢境，讓我回甘餘韻。

一邊欣賞《Bridgerton》，不期然令我聯想起前陣子Netflix另一熱門劇集《Emily In Paris》，兩者確實有很多雷同的地方。

兩劇的時代背景相距200載，兩個不同年代的女性均擁有截然不同的愛情觀。Daphne保守矜持，新婚夜之前都不曉得孩子是如何育成的，那個年代的媽媽又只會支支吾吾。現代世界的Emily豪情多了，會隨心跟喜歡的男人上床。但骨子裡，兩代女性都是在尋覓真愛，若找到了，會死心塌地。

無獨有偶，兩位女演員都屬秀麗纖瘦型，慣常擁戴Kardashian家族豐滿女性的，可能未必看得上Phoebe Dynevor和Lily Collins，或會批評她們仍未發育吧，但我卻覺得她倆都美得無懈可擊，是穿衣服的最佳衣架。

既然是打正旗號為愛情劇，美女又豈能缺少俊男？《Bridgerton》的男主角非裔 演員Rege-Jean Page，是美到幾乎讓人喘不過氣來的那種級數，前途肯定無限，我認為是已故黑豹的最佳接棒人選呢！至於Emily鍾情的那位法國人，有點兒似年輕時的Hugh Grant，同樣吸引。

暫且逃離苦澀的現實，一頭栽進愛得欲罷不能的情節裏，正好發展煲劇的最佳功用。《Bridgerton》更送上彩蛋，旁白人竟然是大名鼎鼎的茱莉安德絲呢！