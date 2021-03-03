身體動起來 腦子靜下來

上回講到，人生的70%至80%都活在回憶之中，我卻是70%到80%都活在未來——未出門就擔心遲到、未開始節目就擔心出錯、未過完今天就擔心明天，不斷追趕，不斷自尋煩惱。因此，如何活在當下，更是重要的修行。

唯一「活在當下」的時刻，乃早上運動之時。清晨太陽初升，眼睛遠眺金黃晨光，耳朵聆聽小鳥啾鳴，鼻子呼吸清涼空氣，腦海思考肌肉 動作。跑得累了，停下來欣賞路旁的野花，然後再上路，心想︰「這種清晨時光，活在當下，真好。」

運動途中欣賞天地萬物，竟成為每天的修行。工作壓力太大，腦子塞滿紛亂的思緒，為了減壓而早起運動，意外發現一花一石、一草一木，皆充滿自然奇妙。草木榮枯，皆有其美。我問自己︰「為什麼清晨運動如此快樂？」走在山間路上，忽然明白煩惱皆因腦子平時太「霸道」，只要一開始思考，就憚精竭慮集中心神，再也看不到四周事物。惟有清晨之時，讓眼、耳、口、鼻、皮膚醒過來，五感重新啟動，腦子方會暫停憂慮。

身體動起來，腦子就會靜下來。掙扎了多年，終於在清晨的路上頓悟，晨光中欣賞美好萬物，滿心喜悅出一身汗，讓大自然療癒，煩惱不再。