諸葛亮在世人眼中是忠臣，似無可爭議。諸葛亮之主劉備是漢室宗親，更兼其人仁德寬厚，天下歸心，但奇怪的是，諸葛亮的文治武功均是一流，卻偏偏手下無人。雖說諸葛亮之後有姜維，但他畢竟是魏國叛將，兼且孤掌難鳴，落得「蜀中無大將，廖化作先鋒」的下場。

對諸葛亮，其實也不用給予過高評價。從其行事作風看，他的決策、治績、用人以至對魏延的嫉妒情結，都不是無可非議。雖然他有絕頂才智，但追隨無能主子，只有婦人之仁，獨靠諸葛亮「知其不可而為之」，註定是悲劇結局。說他是忠，有時反成缺點，且看他治蜀時的嚴峻苛刻，雖說公正，卻是矯枉過正，結果言事兩違，人人怨嘆非議。

人是很能百分之百純忠，或百分之百純奸，忠奸之間，存有很多灰色地帶，且有時會被一些表面現象或假象所迷惑，忠奸難辨。許多時，「大奸似忠」，這裡「忠」是假象，「奸 」才是實質，而「似」卻是「忠」與「奸」兩種本質完全不同的表面現象的混淆反映。似是而非的現象最容易迷惑人。人們喜歡討論「忠」「奸」，多半恐怕是受戲台上的忠奸臉譜所影響，把複雜的生活簡單化。也許忠的人原則性强些，常願意為原則犧牲利益；奸的人則常為利益而犧牲原則。

總之忠奸難定，像明末袁崇煥就是一個典型例子，他不僅被崇禎誤解，也被老百姓誤解，至少他被凌遲處死的時候，北京 城裡的官民都是高聲叫好，甚至爭啖其肉以解心頭之恨。直到清朝康熙年間袁崇煥才被平反，他的「忠」名來得太遲。