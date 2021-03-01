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慈山寺中看慈山

〈藝行者〉陳文剛

慈山寺於2003年籌畫興建，歷經10年時間終告圓滿落成，2015年4月正式對外開放，我卻在剛過去的年三十才有幸到訪，佛緣自是薄弱得要緊。

去年由於疫情嚴重而關閉，今年農曆年初七重新對外開放，還栽種了500株桃花敬佛，也供善信觀賞。踏上這條滿是桃花的正覺之路，被盛放的桃花左右簇擁，76米高的觀音菩薩慈悲仁愛地站立在一旁，令人心靈頓然清靜，有空間去思考、去聆聽、去感覺、去內省、去吐納。

受到五祖弘忍門下第一弟子神秀的一偈「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」所刺激，慧能另誦一偈「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」而得到五祖弘忍的認可，傳其衣缽，成為六祖。

慈山寺中設有一個小小的表演空間「亦非台」，意表這是一個舞台，也不是一個舞台，心有多大，舞台就有多大，舞台可以是一個特定的台，也可以是任何一個空間，真箇耐人尋味，意味深長。

寺內還設有佛教藝術博物館，展出來自多國的佛像雕塑，不同地區的作品有著不同的面相與衣飾，盡皆嘴角微揚，含笑渡眾生，絕對是藝術精品，值得駐足欣賞。

入廟拜神，進寺諗偈，我也亂來兩句，好給自己時刻提醒︰「五百桃花敬佛，一念正覺為人。」

雕塑 疫情 博物館

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