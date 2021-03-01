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乳鴿初戀情

〈香江往事〉元雁

少時，已立志來美留學，雖然羨慕有些好友開始拍拖，自己卻不敢嘗試；也因為自知智力不如人，須專心學業，以勤補拙，不敢分心多看女生一眼。

在港完成學業，出來做教師後，為了貯存給父母的生活費，工餘也去當家教，想去物色對象也沒有時間。後來，因為接觸到的異性同事和朋友多了，其中有一位特別讓我注目，不期然想親近，多一些了解。經幾次抽空，邀她去大會堂看展覽、聽音樂，飲英式下午茶之後。我嘗試約她在星期日中午去沙田龍華吃乳鴿，以冀多了解她的生活愛好。

可能她也聽聞龍華園林酒店環境清幽，並以乳鴿馳名，有乳鴿大王之稱，她點頭答應。

在教書兩年後，我買了一部小型電單車，俗稱「綿羊仔」，以節省交通時間。為了測試她對我的印象和信任度，我問她可否開綿羊仔來接她去沙田？她也點頭答應。

在龍華坐下後，我以龍華乳鴿打開話題──聽說這裡的乳鴿天天由鴿場新鮮供應，所有鴿子生長期不足26天，真的是乳鴿！而廚師手法一流，傳說連台灣的小蔣也愛吃，常派專機來買。

她不相信，認為傳聞不實。因小蔣若是嗜吃例如燒乳鴿的老饕，豈會吃一道烤香後，冷卻了至少三小時的烤鴿？

我遞一份菜單給她，自己也細細檢看，知道乳鴿有稍大或幼嫩兩個選擇，價格略異，我建議不如叫一大一小，以比較味道如何。

她說，她正想這樣提議，彼此相顧一笑。我請她再點其他菜肴。她很節儉，只點一道以蔬菜作配料的菜式。

我點的是燒乳鴿，上菜後，我分半邊給她，她也不約而同分半隻給我。此刻彼此為心意相通而沾沾自喜，乳鴿當然好味道，怎樣好吃？我陶醉在初戀的滋味，雖不至於食而不知其味，卻毫無印象，因當日的目光、心思和注意力都只集中在眼前人。

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