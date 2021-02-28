英文的happiness，可譯作「快樂」，也可譯作「幸福」。但其實中文的「幸福」，與「快樂」不盡相同。

先看字義，「幸福」的「幸」字，其甲骨文 是象形字，字形像鎖頸的枷鎖，與鎖腳的鐐銬，連成一體，成為死囚刑具，以腳頸連鎖避免死囚逃脫。有的甲骨文簡化腳鐐形象。

「說文」謂：「幸，所以驚人也。」意思指「幸」字用來警醒世人的枷鎖刑罰。若從甲骨文字形看遠古祖先的幸福觀，「幸」為帝王所賜，是臨死獲赦而活；「福」為上蒼所賜，是神佑而富足安康。而事實上，許多從「幸」的字多有束縛義，像「執著」的「執」字；「囹圉」的「圉」(同「圄」，拘禁的意思)字。

如果「幸福」是快樂的，古人用戴上刑具形容，也真夠幽默。但想深一層，會否戴上刑具的人才會在那一刻體會自由的可貴，好比生病才知健康可貴；飢餓才知食物可貴，明白甚麼叫幸福。

也有說法認為，「幸」字本從「辛」字，指蟬的管狀針形口器，有刺入之意；在上「士」字指陽具，故「幸」字本義當指性接觸。古人說的君主對妃嬪寵幸，或尋找地方美女尋歡叫巡幸，都有性接觸意思。而所謂「幸福」，除了物質生活和精神滿足外，還應包含和諧的性生活。

至於「幸福」的「福」字，甲骨文的寫法，為合體會意字，與祭祀祈禱有關，在「甲骨文編」中記錄有五十種構型。「福」字是狀似雙手捧酒器向祭桌進奉酒食，表示用酒祭神祈求降福。「說文」謂︰「福，佑也。」有福者得上天庇佑，事事順利吉祥，所以做人要惜福，幸福得來不易。