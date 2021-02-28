我喜歡煲劇，但絕對不濫，並非逢劇都煲。以韓劇 為例，打從去年的「夫妻的世界」讓我欲罷不能瘋狂地煲之外，其後想不起有那齣印象特別深刻，有些甚至看罷首幾集就擱下來。

「Start-Up」（中譯：我的新創時代）是我會看完的，並非該劇特別出色非看不可，嚴格來說，這類劇根本不是我杯茶，看完第一集已幾乎可以猜中故事發展的藍圖，沒有甚麼驚喜。劇中人的服飾更是粗糙難看得很，跟任何一齣韓劇、日劇 相比，都相形見絀。

我喜歡女主角裴秀智倒是事實，她美得自然，沒有半點人工污染，獲稱為「國民的初戀」，絕非浪得虛名。劇中兩位男角南柱赫和金宣虎也都各有可愛的自然氣質，教人看得舒服。

不過，「Start-Up」有位真正靈魂人物，才是吸引我繼續追劇的原因，她是飾演秀智嫲嫲的金海淑！這位年屆65歲的演員可正可邪，打從早年「藍色生死戀」開始，從沒間斷演出，甘草角色均令人印象深刻，難怪獲稱「國民媽媽」封號。

金海淑今回演一位慈祥嫲嫲的角色，沒有學識，只懂賣熱狗幹活，卻極富同理心，不僅無時無刻關懷家人的感受，更會無條件幫助素未謀面的孤兒青年，幫他熬過困境。

這位嫲嫲富活力和幽默感，習慣將憂慮藏於心裡，從來不會絮絮不休地狠批或否定，對於年輕人那些遙不可及的夢想，她只會默默支持、鼓勵，甚至義無反顧伸出援手…這樣的人物，簡直是我的最佳榜樣！

猙獰的臉太多了，慈祥嫲嫲於現實又有幾多？