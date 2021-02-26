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桃花路上放下煩囂

〈每日驚艷〉張宏

經過了香港一連四天農曆新年公眾假期，享受了前所未有的平靜──沒有工作、沒有拜年、沒有飯局，只有全家人一起，睡到自然醒，慢慢過每一天。這令我想起春節前夕，有幸漫步桃花之路，學習如何活在當下。

「人生的70%至80%都活在回憶之中，如果我們留意當下走的每一步，就能活在新的一刻。」慈山寺祕書長倪偲瀚（Walter）說。我們漫步於慈山寺大觀音像下一條小路，兩旁栽種了500株桃花，紅粉奪目，燦爛紛紛，形成一條「正念之路」。

走在路上，第一反應當然是拿出手機「打卡」，不斷拍照，欣喜雀躍。

走到一面「行深般若」的石碑前，Walter說︰「到了這裡，請放下煩囂之心，感受每一下腳步，耳聽每一聲鳥鳴，眼觀每一片草木，集中於當下，不回憶過去、不追趕未來。清澈思考，方有般若智慧。」

當下大家再無言語，緩緩行於桃花之中，呼吸自然空氣，在森林中吐故納新。

他的佛法造詣甚深，常向中外人士講學，往往能以貼地方法解說。

那天正值年末打點，本來忙亂於各種打點，聽了他的解說，就趁散步之時，放眼草木，讓心靈漫遊山水之間。

紅塵之中的桃花林，是少有的寧靜空間，慈山寺已重開，有興趣者不妨上網預約，漫步桃花之路。

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