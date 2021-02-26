現今這世界人人都忙，而這種身心不安寧的「忙」，佛家稱為「煩惱」，來自「貪、瞋、癡」三毒。

著名身心靈作家吳正清寫《給大忙人看的佛法書》，便是想給迷惘無助，好比無頭蒼蠅的忙人，他用清新流暢的語言，將一個個佛法故事娓娓道來，期望他們都能學會放鬆自己，找到一處讓心靈休整的港灣，一張讓心靈放鬆的按摩椅，有一顆隨緣心、平常心、慈悲心、感恩心、因果心、超脫心、修行心和自助心。人在旅途，最怕疲於奔命，茫然若失，苦海無邊。

若未能找出生命的真諦，以效率手段來消除忙碌，其導向可能是更忙、更亂、更惑，一個揮之不去的惡性循環，恰如莊子《齊物論》所說的：「人之生也，固若是芒乎？其我獨芒，而人亦有不芒者乎？」意思是人生在世，就是這樣莫名其妙地茫茫然嗎？有誰找到生命的真諦，從而不再迷惑茫然？

今人喜以「閒」來療治「忙」，但需要了解是什麼意義的「閒」？是無所事事、遊戲人生的「閒」，還是跟著感覺走，及時行樂的「閒」？最有閒心的是道家，「閒」重空間，亦重時間，所謂逍遙自在，就是充滿時空意識的「閒」義。天道是閒，人道是忙，道家一任自然是學天的閒道。

即使是儒家，雖說講「天道酬勤」，但「勤」不是忙，儒家的「勤」，背後是「敬」，能敬才能講道理，有原則，生活有序。忙的特色是無序，而「天道酬勤」，這裡的「勤」卻與「閒」相通，「閒」不是懶，而是張弛有道，與時偕行，恰到好處，這不是「忙」的補充，而是對「忙」的超越。