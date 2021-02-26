過去一年全球受災，無人倖免，日常生活不再正常。子女留家網上學習，爸媽留家網上工作，一家人從未試過天天在家如此緊密相聚，卻衍生意想不到的現象來。

相處好、同住難，是永恆的道理，夫妻既WFH（在家工作），朝見口、晚見面，摩擦增加了，嚴重挑戰婚姻關係。先天脆弱的感情若熬不過逆境，因而加速了離婚決定的夫妻，確然不少。

疫情 間接令離婚率上升，是不爭的事實，但卻並非事實的全部。對於本來忙得不可開交的夫妻來說，WFH反而讓他們爭取到前所未有的相聚時刻，讓感情更能開花結果呢。

英國 Bristol近日有條街成為了傳媒焦點，Clouds Hill Avenue竟然有六戶幾乎是相連的家庭，年輕女主人都齊齊懷孕了。

美麗的巧合一時成為全國佳話，總算是給苦澀的疫情沖喜一番。

事實上，近來也有認識的朋友紛紛傳來懷孕的喜訊，雖然我未能掌握調查數字，但出生率有機會是循著上升的軌跡走呢。這個也不難解釋吧，年輕夫妻24×7困在家裡，除了打機、煲劇之外，還有什麼可以做呢？

所以有危亦有機，凡事毋須過分悲觀。

有丈夫表白，他從來都是大清早離家工作，下班回家喝啤酒看球賽的，但自從WFH之後，他能親眼目睹太太如何努力煮飯、清潔、照顧子女和網上打點工作等，他是打從心底感激太太，而且更破天荒主動幫忙做家務，疫情中夫妻更見恩愛呀！