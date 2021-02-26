我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

疫情中的患難夫妻

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去一年全球受災，無人倖免，日常生活不再正常。子女留家網上學習，爸媽留家網上工作，一家人從未試過天天在家如此緊密相聚，卻衍生意想不到的現象來。

相處好、同住難，是永恆的道理，夫妻既WFH（在家工作），朝見口、晚見面，摩擦增加了，嚴重挑戰婚姻關係。先天脆弱的感情若熬不過逆境，因而加速了離婚決定的夫妻，確然不少。

疫情間接令離婚率上升，是不爭的事實，但卻並非事實的全部。對於本來忙得不可開交的夫妻來說，WFH反而讓他們爭取到前所未有的相聚時刻，讓感情更能開花結果呢。

英國Bristol近日有條街成為了傳媒焦點，Clouds Hill Avenue竟然有六戶幾乎是相連的家庭，年輕女主人都齊齊懷孕了。

美麗的巧合一時成為全國佳話，總算是給苦澀的疫情沖喜一番。

事實上，近來也有認識的朋友紛紛傳來懷孕的喜訊，雖然我未能掌握調查數字，但出生率有機會是循著上升的軌跡走呢。這個也不難解釋吧，年輕夫妻24×7困在家裡，除了打機、煲劇之外，還有什麼可以做呢？

所以有危亦有機，凡事毋須過分悲觀。

有丈夫表白，他從來都是大清早離家工作，下班回家喝啤酒看球賽的，但自從WFH之後，他能親眼目睹太太如何努力煮飯、清潔、照顧子女和網上打點工作等，他是打從心底感激太太，而且更破天荒主動幫忙做家務，疫情中夫妻更見恩愛呀！

疫情 英國

上一則

從未曝光！梵谷百年畫作《蒙馬特街景》將拍賣

下一則

二十年後的我

延伸閱讀

變性網紅自爆人體測試懷孕 網：怎可能 衛生局：荒誕

變性網紅自爆人體測試懷孕 網：怎可能 衛生局：荒誕
網紅無子宮能懷孕？醫師：若在腹腔妊娠會死人的

網紅無子宮能懷孕？醫師：若在腹腔妊娠會死人的
恭喜！趙小僑不放棄 41歲拚子成功 宣布：我懷孕了！

恭喜！趙小僑不放棄 41歲拚子成功 宣布：我懷孕了！
台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

台變性網紅罔腰宣稱懷孕這下慘了 高市衛生局將約談

熱門新聞

黛安∕圖

天堂裡的悲劇（上）

2021-02-23 02:02
黛安∕圖

天堂裡的悲劇（下）

2021-02-24 02:02

僑生好朋友

2021-02-21 02:02

單身過晚年

2021-02-23 02:00
鮮甜的虱目魚丸湯是台南有名的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（下）

2021-02-20 02:02
鱔魚意麵是台南代表性的小吃。（本報系資料照片）

台南小吃二則（上）

2021-02-19 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點