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內地兩片搶賀歲票房

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

內地賀歲檔總票房超亮麗，由年初一截至初七（18日）晚上七時，短短七日，已超過80億人民幣（下同）。暫時票房三甲排位︰「唐人街探案3」票房37.13億領先、「你好，李煥英」31.25億排第二、「刺殺小說家」5.91億排第三。先別說電影怎樣好，單看「唐人街探案3」和「你好，李煥英」鬥票房，戰況之激烈，已夠精采、夠花生。年初一，「唐探3」單日票房勁收10億，「李煥英」只得2.9億。年初二，「唐探3」收8.1億，「李煥英」3億。年初三，「唐探3」7.4億，「李煥英」4.5億。但打從年初四開始，情況逆轉，「李煥英」反超前，直到初七也一直贏「唐探3」，氣勢如虹。最新預測「李煥英」後來居上，總票房預計將達52.8億，拋離「唐探3」的45.17億預測總票房。即是說單是這兩部電影已狂收100億。真是恨死香港停擺了的電影圈。

這兩部電影究竟有甚麼吸金魔力？「你好，李煥英」由內地喜劇演員賈玲自編自導自演的處女作，講述她極度懷念意外離世的母親，因而穿越到從前與母親相遇並成為閨密，母女親情引發了「佳節倍思親」的集體共鳴，令票房後勁凌厲，亦令賈玲成為中國電影史上票房最高的女導演。「唐人街探案3」由王寶強、劉昊然、妻夫木聰、Tony Jaa等四男主演，乘著第一、二集的威勢，繼續走喜劇懸疑路線，講述一場亞洲最強神探之間的較量，粒粒大星，又怎料到會輸給一部思親電影？

電影 人民幣 導演

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