去年11月，因為跳舞群組引發第四波疫情 ，每日確診病例持續上升，政府在12月上旬進一步收緊限聚措施，限制堂食兩人一枱，6點後沒有晚市堂食，是去年疫情爆發以來最嚴厲實行措施的一次，持續兩個月，讓大家過了一個意想不到、最平靜平凡的聖誕及農曆年假期。

迎接牛年，沒有黃大仙上頭炷香的盛會，沒有煙花滙演、花車巡遊，賀歲賽馬也只能在電視看到，更加沒有每年一度的賀歲電影 ，晚上陪伴度日的就只有手機和電視。

每天看到的都是與疫情有關的消息，只見醫護人員和紀律部隊疲於應付封邨、封街的場面，令人感到煩悶不堪。還好網上節目有很多選擇，烹飪、旅遊、娛樂、電影及時事節目……大家可以各適其適。

待在家中隨便搜尋，電視屏幕跳出警隊的宣傳片「守城」，由香港 電影金像獎最佳導演林超賢執導，只有近15分鐘，劇情描述警隊出動海陸空的警力對抗恐怖分子的故事。大導演拍攝手法緊湊，令人喘不過氣，有超級大電影的震撼感覺。

以前會認為電影橋段是虛構情節，香港一向比較太平，又怎會成為恐怖分子狙擊的對象？但凡事never say never！以前看過的科幻電影也覺得是虛假的故事，但多個情節近年一一活現眼前。知道香港警隊有充分實力，守護我城，起碼有一份安全感。

終於在農曆年初七「人日」，政府初步放寬部分社交距離措施、晚市堂食及部分娛樂場所，希望這種留家看電視的日子暫時告一段落，可以重回正常社交生活。祝大家牛年順景，百毒不侵，身體健康！