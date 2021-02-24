調景嶺的「城南舊事」

今日的調景嶺，已成現代化區域，私人屋苑林立；但打開它昔日的後窗，看看當年黑色調景嶺，居民生活在狂風暴雨 的歲月中，餐風露宿的日子裡，飢寒交迫的壓力下，對此，只要有人性英雄都會淚滿襟。

調景嶺是當年國民黨 難民，自生自滅的難民營，是一個寸草不生的荒島，不要說鳥不拉屎，連人都不想活的地方，有人在此嶺吊頸死，太難聴改為調景嶺，全嶺上下毫無水源，喝的是香港「定時」供應、如荒漠甘泉的淡水，吃的是聯合國發放粗劣至極難民飯，住的是紙皮屋，塗上瀝青勉強擋風雨，颱風一來，一掃而空，只能躲在山縫中，成山頂洞人，後來教會進入，設醫院、辦學校，天主教辦明遠中學、基督教辦信義中學，一切始稍有改觀。

那時，我在灣仔當藤椅學徒已二年，還有一年就出師，月入四、五百港幣，找個土鰱魚結婚，生二、三個蘿蔔頭，過日子不難，可以不進難民營；但我有士大夫觀念，某日文伯伯問我還想不想唸書？我答，「當然想」，二年學徒就此泡湯。

信義中學校董挪威人顧牧師接見我，他說，你在大陸小學都沒畢業，來讀初中有困難，但可試試看，不過你英文有沒有一點底子？他們已上過英文課。當學徒時送貨，外國人都會給些小費，one dollar、two dollars、good morning、good bye……這個我會，我答「有一點底子」，他說你把星期一到星期天用英文說一遍，我的天！這些英文我聽都沒有聽過，當然答不出來，他一直看著我，還是一籌莫展，狗急會跳牆，人急會跳太平年洋，我奪口而出「one day two day……seven day」，顧牧師儍儍看著我，一陣大笑後，他說，「孩子你真有勇氣，把英文都翻過來了，有一天把英國都翻過來了，但你已盡力，明天來報到，下課後來我這裡補習英文。」我的天！原來神愛世人是玩真的，但我說大謊，把上帝都騙了，愧歉交加。

因我沒有紙皮屋，我的家當只有一床破棉被、一個洗臉盆。導師告訴我，白天把被子和臉盆放在椅子下，晚上把書桌排在一起做床，他去找些稻草墊一墊，從此我算是書香子弟，我的功課趕得很吃力，各科成績都在59分左右，是老師慈悲為懷過關的。

某日突然發現大腿附近長了個瘡，因嚴重缺淡水，衛生處理失當，結果腫漲如巨瘤，非常痛，我不禁嚎啕痛哭，顧牧師帶我到衛生所打了一針盤尼西林；睡到半夜，瘡破裂，整條棉被膿血沾汙一半，天亮再到衛生所清理，從此在臀部留下一個大疤痕。

洞房花燭夜，老婆問我，是否做過壞事、捱過槍彈，臀部那麼大個疤，我對這青天霹靂一問，氣得怒髮衝冠：「我不睡床，要打地舖……」。這些不甚亮麗的記憶拼圖，歷來我都不輕易示人，如今人老了，說說「城南舊事」已無妨。