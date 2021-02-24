「快樂」不同「幸福」，「快樂」的「樂」字，甲骨文 上部是「絲」，為琴絃﹔下部是「木」，甲骨文專家羅振玉釋「樂」字是「從絲附木上，琴絃之象也。」也有認為下面的「木」是放樂器的架子。「樂」字到了金文，在甲骨文基礎上增加「白」字，或指一個調弦器，也有認為「白」是大拇指形狀，用來調弦。總之「樂」的本義是樂器，可彈奏出動人音樂，有悅耳作用，聽後使人產生快感。

但「快」字又是甚麼?「快」字從心，夬聲，疾急之貌。「快」字與心情有關，有「樂」的感覺，但來得快，去得急。所以快樂是短暫的。快樂是新鮮刺激持續的一段暫時性過程，要靠不斷的重複來維持。如果快樂是激情，幸福便是愛情。幸福給人一種博大、無限、長久、深遠的感覺。

幸福不是快樂的積累。雖然很多快樂能形成幸福的感覺，但幸福不能保證快樂。美國 社會心理學家丹尼爾．吉伯特(Daniel Gilbert)曾寫了本《 Stumbling on Happiness 》的書，中文本譯作《 快樂為什麼不幸福 》，書名其實應該是《未來不是你想像那樣，也不是你喜歡那樣》，因為書中嘗試解釋人為何會不快樂，指出這是源於對未來懷著不恰當的期望。人對明天欲望太多，會導致失望和無助，是不快樂的感覺。

總之，快樂是個人情緒，幸福則是人生境界，境界不會一步到位。雖然快樂時未必代表幸福，但不快樂的人多半無法達到幸福境界。所以先要快樂起來，幸福才有可能實現。也許活在當下的人比較容易快樂，活在未來的人可憧憬幸福，生活上能把握兩者平衡，就會既快樂又幸福了。