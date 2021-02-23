《失憶24小時》黑色喜劇

辛丑牛年伊始，大年初四TVB推出賀歲劇《失憶24小時》，是齣黑色喜劇，故事講述主角之一的郭晉安飾演冰室侍應，是個古惑的渣男爸爸，潦倒、爛賭，為了錢不惜偷呃拐騙；譚俊彥飾演戇直、完美主義的設計師，因為一宗綁架案導致失憶，兩個毫不相關的人，因而產生交集，兩人為尋找記憶而展開連串爆笑事件，過程中，互相學習並得到領悟。監製王心慰以輕喜劇手法呈現出社會上的荒誕。

郭晉安在劇中亦正亦邪，最後會是忠？是奸？有懸念。單立文則飾演黑社會大佬，跟在《愛．回家之開心速遞》中的角色有很大反差。久違的王君馨飾演譚俊彥的失蹤妻，江欣燕飾演豪爽的士司機，最特別是何遠東飾演一名智障人士，演來很有當年郭晉安「阿旺」的影子，有郭晉安在旁jam戲，自然更入型入格。

除演員出色外，監製王心慰是懸疑劇高手，近年的《逆緣》、《迷》、《忠奸人》好評如潮，對營造氣氛和製造追看性拿捏準繩，加上她與郭晉安是老拍檔，兩人在《與敵同行》和《忠奸人》都合作無間，安仔更憑《忠奸人》奪得視帝，今次題材類同，加上帶喜劇節奏，對郭晉安來說更是手到拿來，隨時憑此劇第四度奪得視帝，成為TVB第一人。