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騙徒的點心

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

72歲婦人被27歲健身教練騙去數百萬元款項，一生積蓄慘被榨乾的案件，令人齒冷；可恨這類騙案永無休止，老弱長者成為可惡騙徒的目標，更是世界性的現象。

近日，英國有朋友提醒大家，特別是長者，要小心提防騙徒。事緣她居於倫敦的80歲高齡爸爸，突然有看似穿著制服的男人來敲門，自稱是水務處派來的。那人說她爸爸花園地底有條管道發生滲漏，需要緊急更換，並以命令式的權威姿態，吩咐老人家先過戶4000英鎊，作為工程訂金。

幸好她的爸爸機警，推說要請示女兒，囑那人稍後再來；女兒立即求證水務處，根本絕無管道滲漏狀況，而那騙徒當然已知事敗，逃之夭夭再沒回頭。事件已交由警方處理，雖然沒有損失金錢，但老人家卻嚇得血壓狂升。

其實自疫情發生以來，英國已有不少長者受騙，他們會收到電郵或電話，對方自稱是NHS（National Health Service）或是警方，早期大多說成是通知他們去檢測病毒，近日就主力說是安排長者先過數，騙取金錢。其實，在英國注射疫苗，費用是全免的，但若然認知能力較弱的話，長者最容易受騙。

不過，最駭人聽聞的騙案，是數年前英國有名三十多歲的男子，專門覬覦老弱的財產。他會先得取信任成為長者的情侶，然後謀財害命，更令人齒冷的是這騙徒男女通吃，壓根兒不存惻隱之心，先後有一男一女長者與他交往後，短期內均喪命，財產盡歸歹徒囊中。

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