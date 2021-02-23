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浸了鹹水的楊枝甘露

〈太平山下〉卡芒

楊枝甘露，意謂「觀音用楊柳枝灑下甘露般令人神清氣爽」，充滿詩意，又好意頭的名字。晶瑩剔透西柚果肉、鮮甜可口芒果粒、細緻精靈西米露，倒入滑溜香嫩的芒果糖水，加入花奶作最後點綴。溫暖色調的一碗甘露，看似普通芒果汁，各種材料碰撞起來，火花四濺，香港人吃過都迷上，好像吸毒成癮一樣。

從八十年代只有大酒樓才吃到的甜品，經過幾十年來香港人的擁戴，楊枝甘露漸漸成為日常飲品之一，不論在糖水舖、涼茶舖、手搖飲品店、還是二十四小時便利店都可以見到它的蹤影。曾在互聯網上看過一張圖，正常人類身體有七成是水，而台灣人七成是珍珠奶茶，我想我身體裡七成都是楊枝甘露。

那天到紐約唐人街某家手搖飲品店，價目表旁邊貼了一張懾人心魂的海報，內容是季節性限定新品，是一個既琅琅上口又嬌俏的名字，飲品內裡有芒果、柚子…一眼就看出是楊枝甘露的組合，在大寒冬裡，竟推出冰涼飲品，而價錢更是讓人心寒，是普通珍珠奶茶的兩倍。

我不禁吐出一句：「想食我隻車咩？」我看看頭頂上的虎紋珍珠奶茶，又看看那個令人蠢蠢欲動的芒果飲品，抱著一分錢一分貨的希望，買了那杯名字嬌俏得很的楊枝甘露。

喝了幾口，是昔日的楊枝甘露味道，就是甜了一點。幾年沒喝，怎麼浸了個鹹水就變得這麼貴？以前在香港吃同是那個價，單位換成港紙而已。沒想到往日隨手可得的一碗糖水，穿洲過省，經過大西洋，越過半個地球，來到紐約會變得價值不斐。

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