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病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

Captain，謝謝你！

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我的初戀情人乍現之時，我讀小學一年班。

我將秘密告知姊姊時，她笑彎了腰。

也許是有點兒出人意表吧，我的初戀對象並非樓上那個讀書優秀的四眼哥哥，亦不是樓下士多老闆娘的帥兒子，而是年紀比較成熟的男人。我甚至不清楚他叫什麼名字，只知道他叫Captain。

Captain氣宇軒昂、英俊非凡、為人正直，保護家人不遺餘力，這麼完美的男人，我怎能不愛死他？

未幾，我發現愈來愈多同班同學，也跟我一樣迷上Captain，並且愛屋及烏，連帶他的伴侶Maria，也同樣備受愛戴。

一切源自那個中午，全校毋須正常上課，老師有序地帶全班學生到一間戲院免費看電影，小學生當然是樂翻了，那齣西洋電影名為「The Sound of Music」（中譯：仙樂飄飄處處聞），現在回想，原來60年代，香港已有活動教學呢。

看罷電影，熱潮隨即爆發。音樂堂齊唱該電影的插曲、圖畫堂齊畫Captain、Maria和七個孩子，小息時齊齊模仿劇中人唱歌跳舞，不亦樂乎，英文水準亦突飛猛進。

「仙」片是我畢生翻看次數最多的一齣電影，今天仍然驚訝於該電影的神級創作──導演和編劇是天才、美術指導是天才、歌曲配樂是天才、演員更是絕配。

「仙」片對我輩孩子影響深遠，有人改名為Maria、有人被啟蒙熱心從事教育、有人醉心音樂創作……，而克里斯多夫普拉瑪和茱麗安德魯絲，則為我輩孩子示範真愛是什麼模樣的，情深款款的互相凝視是如何浪漫的……。Captain，衷心謝謝你！再會了！

電影 導演 教育

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