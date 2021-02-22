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天橋穿停車場而過

〈太平山下〉鄭子

香港九龍油麻地政府停車場為了配合西九龍幹道興建，於2021年開始拆卸。這個已經有50年歷史的建築物最大的特色，是加士居道天橋由停車場二至五樓穿越而過。

當年紅磡海底隧道通車，來往港九車輛驟然大增，由香港過來前往葵涌、荃灣新界方向交通特別擠塞，油麻地地區成為樽頸。新的交通系統只在計畫中，遠水救不了近火。

政府靈機一觸，想到加士居道興建一條天橋，穿過油麻地停車場，省去拆建收地的麻煩。停車場供汽車出入停放之用，當馬路來用絕無問題，於是便出現了天橋由建築物中穿挿而過奇特景象，比現今常提及重慶巿民居內有地鐵穿過足足早了幾十年。

當年我是油麻地政府停車場常客，星期日常開出老爺錢七（舊車）帶同家人小孩在此泊好車，便往隔壁彌敦道平安大廈三樓茶樓飲茶。平安大廈和尖沙咀重慶大廈同樣有名，全大廈橫跨兩個街口，食肆林立，內有許多細小辦公室給社團、商會、醫務所、中醫跌打、公寓和各式各樣商戶租用，蛇龍混雜，出入以華人為主，國際知名度不如重慶大廈。二樓還有間占飛百貨公司，規模遜於永安和先施，但貨品以物美價廉受到市民歡迎。

油麻地政府停車場地下是油麻地政府圖書館，還有人民的入境事務處辦公室，最方便的是還附設公廁供市民應急用。停車場前門向彌敦道，後門通出上海街，入夜後那裡成為平民夜總會，榕樹頭講古佬、賣藥江湖郎中、占卜算命解籤、代寫中英書信檔口和玉器攤販，各式各樣小人物浮現，盡顯香港特有文化色彩，成為遊客樂意前往觀光的熱點。再朝廣東道方向走幾步，便到油麻地果欄，全世界水果的集散地，已有過百年的歷史。

停車場樓高十多層，居高臨下的制高點，便衣警察常在頂樓監視街頭可疑人物和小偷扒手，和地面手足配合，成功拉人。港產片也常利用這座停車場大廈拍下特有港式風味的實境。

普普通通的一座政府停車場，記載了香港人的歷史，今日的拆卸也引來一段集體回憶。

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