「忙」或作「忘」，兩字相通。香港 人見面都問「忙不忙？」，答案多是說：「忙，很忙。」大家都想當然地理解這是什麼意思。可是一旦仔細探究，「忙」些什麼？究竟「忙」如何占據了我們的生活？這個問題就頗值得玩味。

人不是一生下來便成為忙人，所謂「忙」，是我們的主觀選擇，為生活所作的規畫或安排，因為現代生活立足於「忙」，這是時代的精神象徵。如今這世界已難找一個閒人，人人都忙，富人忙，窮人也忙；都市人忙，鄉下人也忙；工作時忙，連休閒時、假期時也忙，十天遊歐洲，去了七個國家，怎會不忙？總之生活就是忙，大家都說是勞碌命，身忙心也忙，「忙」確是一個問題，有沒有想過要擺脫？

讓我們先看「忙」字的內涵演化。「忙」是心念消失，心亡為忙。或說「亡」表示不存在、消失。「忙」的金文是「亡」加「心」，「亡」指消失，「心」指記憶。造字本義：從記憶中消失。而古書上，「忙」字同「恾」字，本義是憂慮、害怕，後來「忙」字又加上「急遽」義，甚至表示一種茫然不知所措的慌亂狀態。再簡單點看，「忙」字是心旁加一個「亡」字，「忙」顯然同精神狀況有關，是心的消亡，即心的迷失。

氣定神閒的人不會忙，人一忙，心就亂，由怕而忙，由忙而亂，由亂而惑。現代管理學對於因亂惑生出的情緒，最常見的解決方法，是以效率為手段，以功利為目的，稱之為「時間管理」。這方法無疑有一定的功效，但往往又只是治標，未能治本，有如飲鴆止渴。