過去一年多次的停業休巿，不少行業處於前所未有的困境，餐飲業首當其衝，理論上會出現倒閉潮，但事實並不如此，據統計，去年每有一間餐廳結業，就有1.5間開張，唯一可以解釋的是，部分失業人士投身低技術門檻的飲食業，追尋創業夢，其中有間賣熱狗的小店高速擴張，趁疫情這年多開七間分店，背後的原因並不是港人愛上這種美國 口味，而是以加盟店形式，集合一班相信腸仔可以成為潮流的人，共同營造出聲勢。

談到香腸，好像是歐洲的代表食物。古時人們通常在秋天屠宰家畜，製成香腸可以作為冬天的糧食。在中國也有類似的情況，但這些加工食品並不如歐洲普遍，主要原因還是歐洲經歷了工業革命，農民到城巿生活，總不能在擠逼的居所飼養牲口，於是把農村的肉食醃製好帶往石屎森林，衍生出各種香腸口味。

其中較有名的香腸，例如義大利 的薩拉米腸(Salame)，通常會添加不同香料醃製風乾而成，有的更加會加入松露，常與帕馬火腿做成拼盤，肉質細緻而且香氣四溢。

也有些國家對飲食不及義大利講究，例如德國 ，關於香腸，總不期然使人想起一大班人捧著大肚子飲下幾口啤酒再大啖法蘭克福腸，尤其是每年度的啤酒節，香腸似是庶民享受生活的廉價食物，後來在美國出現的熱狗，普遍認為就是由德國人創造出來，用火烤熟了法蘭克福香腸後，為了怕客人燙傷，故此以麵包夾住來進食，這熱狗的出現成為了酷愛肉食的美國人民追捧，不過在亞洲地區並未成為潮流。

早在20年前也曾經有美國香腸店到港開業，不過幾年後便銷聲匿跡，大概不符合我們的口味。今日希望以熱狗製造潮流，在我看來並不樂觀，主要原因是港人並不以麵包作為主食，而且飲食選擇眾多，隨便一條街道，總有賣壽司、拉麵、點心的餐廳，熱狗不會是我們的首選。

若以生意角度來看，賣什麼也不重要，因為總公司的收入來源是加盟費用，賣熱狗優點是只要極低技術，也相對便宜的加盟費用，適逢這個失業潮，大批人急需一個簡便的創業機會，以少少的資金去填補被裁的落寞，看似是一個翻身大計，更可能是另一個失望的深淵。