「愛．回家」Terry發揮畫畫天份

「愛．回家之開心速遞」演富二代Terry的李偉健，入行前是位健身 教練兼漫畫家，筆名叫「小甜健」，最近他有機會發揮畫畫天份，為勞福局推廣「共融香港 」的「『共融香港』繪圖設計活動」。活動目的是透過全民參與，收集與傷健共融文化有關的繪圖作品，加深公眾對殘疾人士的需要和認識他們的潛能，鼓勵大眾彼此關愛、互相尊重，共建共融社會，非常有意義。

李偉健將聯同展能藝術家（MT）擔任評審，一同選出優秀作品，他們更率先參與，親自操刀畫出他們眼中的「共融香港」。大會提供四個主題給參加者選擇，包括︰導盲犬和視障人士、聽障人士、殘疾人士、輪椅使用者。李偉健選擇畫「導盲犬和視障人士」，他想透過作品表達導盲犬平時帶主人周圍去，例如去到巴士站排隊，導盲犬不懂得分隊頭隊尾，所以希望市民不要以為他們打尖（插隊），如可以，更請各位讓頭位給他們。

李偉健本身的經歷也很勵志，劇中他是富二代，現實生活中卻「窮到燶」，為改變命運，報名參加香港先生，卻落敗，幸獲大台簽為藝人，捱了四年「茄喱啡」，入組「愛．回家」始彈起，有了人氣，就有機會發揮演戲以外的天份。