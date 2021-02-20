我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

節能不停步

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

過去一年大家的生活和工作都受到疫情影響，很多計畫不得不推遲。眼前最重要的當然是抗疫，希望疫情快快過去，我們的生活、經濟才可重回正軌。

但有些事情，雖然未必是這刻最迫切的，但卻有長遠而重要的影響。保護環境、減少碳排放便是好例子，就有如運動keep fit，是終生工作，不能停步。

我留意到就算在疫情下，不少公司和企業仍然努力慳（省）電節能，出盡法寶提升能源效益。譬如環境運動委員會舉辦的香港環境卓越大獎，又或我公司去年舉辦的「創新節能企業大獎」，就有數以百計的機構參加，分別在節能方案、高峰用電管理、可再生能源和智能技術等範疇比拚。

其中一個獲獎機構是沙頭角一個環保生態農莊，農莊內裝設了不同類型的太陽能板，例如在太陽傘上安裝可彎曲的太陽能薄膜，並於傘杆上裝上手提電話充電插頭，對平日機不離手的香港人來說，實在方便。

農莊內其餘的太陽能板有些亦接上蓄電池，為小型電器供電；有些則接駁電網，參加了上網電價計畫，利用賺取的款項，縮短投資可再生能源系統的回本期。

香港致力在2050年前實現碳中和，以應對氣候變化的影響。希望大家在應對疫情的同時，繼續環保節能，為我們的下一代，甚至下一代的下一代，守護美麗的藍天。

疫情 香港 投資

上一則

卡內基音樂廳關門至7月 130年來首次缺席整季演出

下一則

燒鍋爐的第一個夜班（上）

延伸閱讀

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒
港BNO移民潮 美銀：恐走資2800億元 但不會衝擊港元

港BNO移民潮 美銀：恐走資2800億元 但不會衝擊港元
64歲「婉君表妹」新冠肺炎病癒首露面 同框絕美女兒

64歲「婉君表妹」新冠肺炎病癒首露面 同框絕美女兒
香港確診增12例創低 官員：民眾過年不願就醫

香港確診增12例創低 官員：民眾過年不願就醫

熱門新聞

葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
大蒜黑胡椒紅酒口味的義大利香腸。（朱晨．圖片提供）

閒話中西香腸

2021-02-13 01:02
三大炮。（本報系資料照片）

甜味四川

2021-02-12 01:02
倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09

血癌

2021-02-17 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制