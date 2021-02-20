過去一年大家的生活和工作都受到疫情 影響，很多計畫不得不推遲。眼前最重要的當然是抗疫，希望疫情快快過去，我們的生活、經濟才可重回正軌。

但有些事情，雖然未必是這刻最迫切的，但卻有長遠而重要的影響。保護環境、減少碳排放便是好例子，就有如運動keep fit，是終生工作，不能停步。

我留意到就算在疫情下，不少公司和企業仍然努力慳（省）電節能，出盡法寶提升能源效益。譬如環境運動委員會舉辦的香港 環境卓越大獎，又或我公司去年舉辦的「創新節能企業大獎」，就有數以百計的機構參加，分別在節能方案、高峰用電管理、可再生能源和智能技術等範疇比拚。

其中一個獲獎機構是沙頭角一個環保生態農莊，農莊內裝設了不同類型的太陽能板，例如在太陽傘上安裝可彎曲的太陽能薄膜，並於傘杆上裝上手提電話充電插頭，對平日機不離手的香港人來說，實在方便。

農莊內其餘的太陽能板有些亦接上蓄電池，為小型電器供電；有些則接駁電網，參加了上網電價計畫，利用賺取的款項，縮短投資 可再生能源系統的回本期。

香港致力在2050年前實現碳中和，以應對氣候變化的影響。希望大家在應對疫情的同時，繼續環保節能，為我們的下一代，甚至下一代的下一代，守護美麗的藍天。