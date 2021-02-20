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前總統帖文大比拚

〈每日驚艷〉張宏

近日看到一篇美國前總統歐巴馬的Facebook帖文，悼念一代知名黑人女演員Cicely Tyson，文章優雅細緻，充滿關懷，獲逾8萬分享。

好奇之下，找出另一位前總統川普的Facebook帖文比較，他被封帳號前，有一篇呼籲群眾在國會保持和平的帖文，獲14萬分享。比較兩位前總統的帖文，令人不免感觸。

歐巴馬的文章與其演講一樣，優雅而充滿關懷，讀其文如見其人，是寫作的學習，也是談吐做人的學習。川普文章則是另一極端，簡短、口語化、欠缺修辭句法。內容不是罵這個就是罵那個，否則就自己讚美自己。讀其文如見其人，平時必定是自視甚高，得罪人多、稱呼（讚美）人少。

歐巴馬的帳戶有5600萬人追蹤，支持者料會偏向優雅含蓄；川普帳號被封鎖前有3300萬人追蹤，其支持者則偏向粗獷直接，二人各自都是國際級的強大KOL。問題是，在網路世界，溫文爾雅未必勝過粗獷謾罵。尤其是粗獷型的支持者，有更大可能「化言論為行動」，以行動將不滿發洩出來。

目前被各大平台封殺的川普，自稱會「以某種形式」回來，其3300萬追隨者正是群龍無首，等候帶頭大哥強勢回歸。所有傳媒亦正在觀望，若他重出江湖，世界又會再起風波。

川普 歐巴馬 美國

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