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1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

網上數羊羊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

今年率先收到一份很別出心裁的情人節禮物，讓我喜出望外。送禮人是一位英國年輕人，不要誤會，人家並非重口味鍾情於我，是因為外國人普遍視情人節為送愛的日子，會將愛意廣泛送給身邊的人，除了情人之外，還會送禮物給父母、老師及長輩等。

這份禮物是一張網票，可於情人節當日的指定時間憑link與網主連結，觀看示範如何焗製最軟熟的麵包。這位年輕朋友真的心思細密，他得悉Auntie近日迷上了「整餅」，所以給我送上最實用的驚喜，真窩心！

仔細看，日本麵包師原來是我家附近一間日式麵包店的老闆娘，該店的出品屬高質，可惜於疫情下店舖需要暫時關閉。但期間該店卻推出網上課程，選擇繁多，有各類麵包及餅點，聽說反應不俗呢！

這個世紀疫症嚴重拖垮經濟，全世界無人倖免，但總不能坐以待斃吧，不少人運用無限的創意和頑強的鬥志，已悄悄重新起步，充分發揮求生智慧。

英國有農場主人發揮創意，讓客人可以在網上觀看綿羊的日常生活，近距離看羊吃草，甚至可以live看羊媽媽生BB……料不到反應奇佳，農場主人於短時間內已賺得5萬英鎊，足以解決因疫情而引致的財困問題。

即使沒有能力賺錢的，也不要小覷自己的潛力，花點心思即可以幫助有需要的人，改善目前困境呢！

有婆婆於疫情中未能探訪孫女，但仍然可以遙距幫忙WFH的女兒湊女（照顧女兒），就是以Zoom給兩個孫女讀故事書了，婆婆是最受歡迎的網上保母呢！

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