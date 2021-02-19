新春假期前，念中三的兒子在家埋首溫習，準備考試，他從經濟學教科書中抬起頭來問︰「甚麼是利息（interest）？」我說︰「你把錢存進銀行，銀行就會付利息給你。」然後簡單解釋何謂存款利息。

「利息與機會成本（opportunity cost）有甚麼關係？」他又問。我看看他的教科書，上面以英文寫道︰「利息是提早獲得資源的機會成本，是借貸人為了提早獲得貨物或資源而付出的代價。」光是這幾行字就有四個他未必理解的名詞：利息、機會成本、貨物或資源、借貸人。再看下去，第二頁還包括：金錢成本、非金錢成本、過去支出等經濟概念。

短短兩頁，已經有七個經濟學名詞，而且句子艱深晦澀，這個連利息也不知是何物的人，忽然面對一大堆經濟學名詞，難怪叫苦連天。

我嘆一口氣說︰「你以往的『利是』錢都放在何處？沒有存進銀行嗎？」他從書櫃角落取出一個信封，裡面收藏了自小學開始儲存的壓歲錢，他竟然把全部現金都收起來！

他用這麼「原始」的方式理財，難怪看不懂經濟學名詞。我安慰說︰「今年春節後，一定要帶你去銀行開戶口，好好管理自己的財產。」與其教他艱深的經濟學概念，倒不如先教他理財，先做好自己，方能經國濟世。