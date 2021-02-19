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孩子的啦啦隊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽的聲線低沉委靡，明顯是處於情緒低落的狀態：「唉，阿女拍拖啦！」

她的女兒乖巧可愛，從小深得我們一輩姨姨的寵愛，時間飛逝，小妮子今年已滿25歲，這個年紀談戀愛是正常不過的事情吧！

「怎樣？阿女拍拖唔開心嗎？」媽媽輕嘆：「唉！佢超開心，係我唔開心啫！」我們當媽媽的，不是都曾誓言，只要孩子快樂我就快樂的嗎？為什麼路上總是忘卻初心？

「你唔知啦，呢個男仔無前途㗎，佢無正職㗎，我個女都講唔出佢做啲乜，唔知乜嘢start-up喎。」我忍不住噗哧一笑：「嘻嘻，媽媽，年代唔同啦！家陣就連老牌公司都有機會垮下來，不少start-up卻急速冒起，你不要看扁年輕人呀，你要相信女兒嘅眼光呀！」我苦口婆心地勸告。

「我個女就係盲咗！」媽媽突然扯高嗓門。「佢識個男仔嘅時候，人哋有女朋友㗎，個男仔咁容易見異思遷變心，將來厭咗都會飛我個女㗎！」我們當媽媽的，都愛兼任預言家，兼且專攻預告壞事情。媽媽的預言確有機會發生，但他們亦有可能會發展成為有情人終成眷屬的，這是半杯水的原理呀！

「呢個男仔經濟唔穩定，阿女跟佢一定要捱苦，我個女好單純㗎，我怕佢會受傷害呀…」媽媽愛女兒，所以會比任何人都多想十步，裝備了滿滿的危機感，但卻忘記我們不是上帝，我們可竭盡所能為孩子揀選最好的學校、最優秀的鋼琴老師、最優質的食物，但我們沒有能力為孩子保證一生的幸福。

未來是好是壞，子女有權經歷，我們當媽媽的，倒不如充當孩子的永恆啦啦隊吧，可以嗎？

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