我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

唯識學與夢境

〈六合飛翔〉岑逸飛

2010年的電影「Inception」，香港譯「潛行凶間」，若涉獵過佛學，則此片正是將「地藏菩薩本願經」開始前的「覺林菩薩偈」作了詮釋。造夢者構築的世界，恰如此偈說：「譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。」我們的心好比畫家，將各種不同的顏料，調混出各種各樣的色彩。繪畫各種各樣的彩畫，每一念每一畫，示現形形色色的圖像；心中所顯示的一切相，千門萬法，無邊無際。

也許鑽研一下佛學的唯識學，對觀賞此片會有幫助。唯識學是認識生命現象之學，如果生命如一部影片，一幕幕的畫面連續播放，會看到鏡頭的運轉和情節的轉折，而唯識學正好提供可以定格、剪接、切割和放大等功能。

唯識學的八識，前五識是眼、耳、鼻、舌、身，屬身識、第六識是意識，第七識是末那識，第八識是阿賴耶識，全由心組成。有詩云：「八個兄弟共一胎，一個伶俐一個呆，五個門前做買賣，一個在家把帳開。」八識合起來，就是一個所謂「我」。

前五識的在外交涉，接收和發出資訊；第六識負責統籌，作出判斷認知；第八識的阿賴耶識，是個資料儲存庫；倒是第七識即「末那識」，專門掌管審查思量的幕後工作，其特性是雜染和自性妄執的習性很深，雖是對外活動力弱，卻是對第六識和第八識的影響很大。

看「潛行凶間」，就可清晰看到這八識在四層夢境的次第運作。人生如夢，許多人來到這世上有如做了一場夢；修行者半夢半醒，諸葛亮詩句：「大夢誰先覺？」，夢醒之後便是大徹大悟，那個人是佛陀。

電影 香港 個資

上一則

好想啃一口！這款鼻煙壺像極了玉米

下一則

反對歧視

延伸閱讀

去年公開跨性別 艾略特佩吉結束3年情離婚

去年公開跨性別 艾略特佩吉結束3年情離婚
美國電視台（ABC）著名美食節目主持人Steve慕名釆訪湘鄉香，歡迎2/12大年初一中午11:45准時觀看！

美國電視台（ABC）著名美食節目主持人Steve慕名釆訪湘鄉香，歡迎2/12大年初一中午11:45准時觀看！
大掃除翻出整櫃「百年古書」 網友推估價值：千萬別丟

大掃除翻出整櫃「百年古書」 網友推估價值：千萬別丟
佛光山北美人間學院 開辦線上課程

佛光山北美人間學院 開辦線上課程

熱門新聞

三大炮。（本報系資料照片）

甜味四川

2021-02-12 01:02
鮮蝦粉絲煲。（張菊如．圖片提供）

戀戀家鄉年菜

2021-02-11 01:02
葉懿瑩∕圖

上海人的「吃頭勢」

2021-02-14 01:02
大蒜黑胡椒紅酒口味的義大利香腸。（朱晨．圖片提供）

閒話中西香腸

2021-02-13 01:02
佳士得將於3月23日以單一拍品專場的方式美國藝術家尚米榭巴斯奇亞1982年的作品「戰士」，估價約3100萬美元起，是亞洲拍賣史上最高估價之西方藝術品。（圖：佳士得提供）

上看3100萬元！巴斯奇亞「戰士」將登佳士得香港春拍

2021-02-15 03:09
倩華∕圖

吃貨的境界

2021-02-15 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%