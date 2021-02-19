2010年的電影 「Inception」，香港 譯「潛行凶間」，若涉獵過佛學，則此片正是將「地藏菩薩本願經」開始前的「覺林菩薩偈」作了詮釋。造夢者構築的世界，恰如此偈說：「譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。」我們的心好比畫家，將各種不同的顏料，調混出各種各樣的色彩。繪畫各種各樣的彩畫，每一念每一畫，示現形形色色的圖像；心中所顯示的一切相，千門萬法，無邊無際。

也許鑽研一下佛學的唯識學，對觀賞此片會有幫助。唯識學是認識生命現象之學，如果生命如一部影片，一幕幕的畫面連續播放，會看到鏡頭的運轉和情節的轉折，而唯識學正好提供可以定格、剪接、切割和放大等功能。

唯識學的八識，前五識是眼、耳、鼻、舌、身，屬身識、第六識是意識，第七識是末那識，第八識是阿賴耶識，全由心組成。有詩云：「八個兄弟共一胎，一個伶俐一個呆，五個門前做買賣，一個在家把帳開。」八識合起來，就是一個所謂「我」。

前五識的在外交涉，接收和發出資訊；第六識負責統籌，作出判斷認知；第八識的阿賴耶識，是個資 料儲存庫；倒是第七識即「末那識」，專門掌管審查思量的幕後工作，其特性是雜染和自性妄執的習性很深，雖是對外活動力弱，卻是對第六識和第八識的影響很大。

看「潛行凶間」，就可清晰看到這八識在四層夢境的次第運作。人生如夢，許多人來到這世上有如做了一場夢；修行者半夢半醒，諸葛亮詩句：「大夢誰先覺？」，夢醒之後便是大徹大悟，那個人是佛陀。