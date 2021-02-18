若說夢境是潛意識深處的反映，那麼我們當媽媽的經常會發的噩夢，便會變得有跡可尋。

夜闌人靜的深夜，突然傳來嬰兒的哭啼聲，哭得那麼猛，明顯是肚仔餓得厲害了。我這個愛睡媽媽真糟糕，竟然忘了起床餵奶呀，BB，媽媽對不起你呀！

踉蹌起來跑去廚房找奶樽，屋裡卻突然回復寧靜，再仔細看清楚，我的兒子正呼呼入睡，臉上鬚根乍現的他已是成年人了，媽媽卻仍在做同樣的噩夢。

這天，爸爸推卻所有工作，大清早跟著我和兒子出門，一家都穿得特別體面。我們帶著兒子不斷遊走於不同的班房見老師，看著兒子不錯的表現，心裡竊喜。面試 最後一間，是見校長，丈夫和我努力擠出最討好的笑容，牽著兒子的小手，走到校長跟前。

校長還未開口，我的寶貝孩子就不客氣地趴在校長桌上，閉目睡起來：「我累死啦！」

噩夢大多數會在兒子說話的那一刻驚醒，現實而言，這情景當年確實曾於小兒前往名校考小一時發生過，從此就成為會慣常發的噩夢了。

我牽著兒子的小手，趕忙往停車場找車，孩子要趕上學呀！可是跑完一層又一層，都找不到自己的車輛！突然，人也不見了，我往學校操場找兒子，往主題樂園 找兒子，人群中跑呀跑，卻怎樣也找不著！焦急地找車、找人是常見的夢境，其次是試場。

我又被安排坐於試場裡，卻赫然發現自己仍穿著睡衣。試卷打開，沒有一題會答，要交白卷了！每當孩子正值考試期，媽媽便難免發起考試噩夢。