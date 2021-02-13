新冠疫情 肆虐全球，香港 也飽受衝擊，年節當頭，想必感受更深刻。年宵花市不但大縮水，限制也多，而且還要隨時惦記著病毒，東要小心、西也要小心，逛起來難免「心驚驚」。另外，全世界鎖國的鎖國，封邊境的封邊境，遊埠避年也不用想了。

香港人過年喜歡往外跑，稱之為「避年」，一來避開年前年後的瑣碎雜務；二來辛苦了一年，也趁機讓自己放鬆一下。

澳門 可說是香港人過年最愛去的也地方，香港人喜歡澳門，原因很多，包括成本低、離家近、東西好吃又「同聲同氣」。心血來潮約個二三好友，下班坐個船、吃個葡國雞、再去賭場玩個兩把，不但有了娛樂節目，說不定還能發筆小橫財。！另外，個人認為，當年的香港人到澳門，不少人似乎有著那麼一點優越感，這應也是香港人「愛澳門」的原因之一吧！

香港人喜歡往澳門跑，過年尤甚。過年去澳門，除了趁假期出去散散心，許多人主要目標應該就是「發新年財」。所謂「發新年財」，就是要去贏賭場的錢是也。雖然古語有云「十賭九輸」，但新年領了「雙糧」，荷包鼓了，膽心也跟著壯了。再說，也有一句話叫「有賭未為輸」，新春人氣旺，人人喊恭喜發財，不去努力看看怎麼交代得過去呢？不賭怎知道誰贏誰輸呢？就算最後「氣」不如人而鎩羽而歸，也沒什麼大不了的，過年嘛。

本人也曾不止一次參加豬朋狗友的「新年發財團」，但賭志堅強賭膽不足，總是未想贏先想輸。雖然也想發新年財，但每次進了「葡京」，不是玩玩吃角子老虎，就是押押「大小」就收工了。輸，輸不了多少，當然贏也贏不了多少。印象中，個人最輝煌的戰績，就是押「大小」贏了150元，標準的小賭怡情。但「同團」既有賭心、又有賭膽的同伴就不一樣了，最經典的戰役，有人有光靠「推筒子」就贏兩三萬，這可算是「大賭興家」了。

說來好笑，在疫情籠罩下的新年，宅在家遙想20多年前的香江、濠江往事，再想起仍在香港奮鬥的好友們，被疫情困在香港，應該沒辦法渡海去發新年財了，心裡不禁有點難過；但話說回來，我不也是被疫情困在家裡嗎？誰又替我難過了呢？