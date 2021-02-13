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「撈起」與「被開年」

〈香江往事〉卡芒

每逢農曆新年，電視台都會介紹不同傳統習俗慶祝新年的方法，小時候的我是位電視撈飯愛好者，不會錯過任何一個節目，有一回介紹南洋傳來的「撈起」，只見到一桌人圍著放滿材料的大盆，大家再用自己的筷子插進盆中張牙舞爪，盆內材料群魔亂舞般跳動，每人興奮地叫著：「撈起撈起，撈得風生水起！」食物的跳動，配合拍攝效果，加上後期製作，整個畫面閃閃發光，每人臉上藴滿笑意。這道菜不但好玩，應該還十分可口，「撈起」成為那一年春節的目標。

大年初一，即使收到滿滿的紅包，但腦海仍存在「撈起」的畫面，真的很想「撈」一次。當晚和親戚一起團圓圍爐吃盆菜，但滿腦子「撈起」的我又怎記得那個叫盆菜。大大的盆放在煤氣爐上，紅紅的火十分溫暖，大家拿著碗筷急不及待開動，應該只有我失望著這頓團年飯：「怎麼又是打邊爐。」打開蓋的一刻，白煙雲奔潮湧，香味四溢，咕嚕咕嚕，像水開了的聲音；盆內放滿食材，甚麼都有，好像迷你自助餐一樣。等等，這滿滿的盆子好像在哪兒見過，就是電視中的「撈起」！心灰意冷的我霎時激動起來，這就是期待已久的「撈起」！

可是爸媽和親戚們都不動聲色，只看著那大盆垂涎三尺，是他們不知道怎樣撈？還是不知道怎樣開始？

不要緊，我看過那個節目，就讓我開始吧！短小的我站在椅子上，笨拙地拿著筷子，一下插在盆中，大力地用筷子掘起，果然餸菜飛散落四方，然後我大叫：「撈起撈起！」

整桌人目瞪口呆地注視著我，然後我又說：「撈得風生水起！」

媽媽一臉怒氣大聲叫著我的名字，我一臉懵懂看著媽媽。被我撈起的鮑魚俯臥在桌上，鮮蝦掛在盆邊搖搖欲墜，盆內的食材撈得亂七八糟，沒有人說一句話，沒有人給任何反應，只聽見盆裡依然咕嚕咕嚕的叫。

就是這樣，我「被開年」了。也是這樣，我永遠記得盆菜是盆菜，邊爐是邊爐，撈起是撈起，以及那個我沒有吃到過的撈起，那個沒有火但放得滿滿的盆，那個害我大年初一被開年的年菜。

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