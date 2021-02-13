年初二的香港 ，你會想到什麼？如果以共同記憶來看，應該是維多利亞港的煙火吧！後來又多了花車巡遊。

去年的初二，煙火取消了，今年也不放了，花車巡遊也不辦了。疫情 一波波，限聚令越來越嚴，連想飲個茶、行個花市也心驚膽跳……加上之前的社會動盪對立，這個年，香港人想必感受深刻吧！

這讓我想起了多年前看過的一則時事漫畫：（當時英國 爆發瘋牛症）一隻獅子坐在英國的小酒館裡，痛苦地說：我們已經失去了黛妃，現在連牛肉也不能吃了……。

如今我不禁想，如果把獅子換成了香港人，這個年，他們該怎麼說呢？是說「我們已經不能隨意飲茶了，現在連煙火也沒了」，還是說「我們已經不能遊埠了，現在連傳統的花市也變味了」，或者「樓已經買不起了，疫情還沒完沒了」呢？

大年初二，吃過晚飯，逛逛尖沙咀，看看燈飾，人擠著人等著維多利亞港的煙火，是香港人過年重要的組成部分。小時候牽著爸媽的手看，大一點搭著同學的肩膀看；再大一點，拖著女朋友的手看。現在，香港的老同學們，應該是帶著孩子（或孫子）來看了。但今年，煙火竟然又沒了，過年的拼圖再一次缺了一塊。

年宵市場（花市）是香港人過年的另一個重要組成部分。為因應疫情，今年花市只准設立濕貨攤位，乾貨與快餐等一律取消。也就是說，除了年花盆栽，其他供吃供喝供玩供樂的攤位全沒了。

香港人過年，年夜飯（團圓飯）是第一道序幕，行花市是第二道。吃完行完，感覺才是真正過上年了。花市的主力是花，逛逛花市，捧盆心水花回家，祈求新的一年花開富貴，是不少香港人過年的SOP（標準作業程序）。但也有不少人醉翁之意不在「花」，意在花市的年味，還有它的吃喝玩樂。疫下年難過，誰都不見得比誰好，但年宵市場「走樣」若此，就算勉強逛逛，只剩花開富貴，卻沒了吃喝玩樂，逛起來恐怕難脫苦澀吧？

像電影「甜蜜蜜」，背景如果在今年，李翹（張曼玉）就不能在花市擺攤賣鄧麗君了。而在發財夢碎的淒風苦雨裡，黎小軍（黎明）也就無法送上那一瓶溫暖人心的「維他奶」了。花市沒有了快餐攤位，當然就沒有了維他奶；沒有了那瓶維他奶，「甜蜜蜜」中的孤男寡女，是不是就少了天雷勾動地火的「引信」呢？

百年難得一見的大疫，搞得全世界苦不堪言，香港加油！大家加油！