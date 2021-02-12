一團糯米皮包著一團餡料，湯圓們在沸水中探出頭子來，把整個鍋逼得要爆一樣。剛完成豐盛的團年飯，每個人肚子飽得像要撕裂，小孩在嬉戲玩耍，大人在談天說地;但每當湯圓端到餐桌上，所有人雙眼發光，過來盛滿滿的一碗再吃過。

年夜飯，湯圓又怎能缺席，而留學的那四年，我缺席了四年的團年飯。

第一年留學，深深不忿不能一起過年，要知道農曆新年對青少年來說是多重要的節日，只要帶著笑意說幾句祝賀說話，大人會給你一封紅包，又可以到東家西宅吃年糖吃不停。那一年我只在電腦前，對着螢幕內的親朋戚友拜年，說了幾句就掛掉了。又在社交媒體內看到朋友們精采的的團圓飯，熱鬧的過年活動，不禁想為孤單的自己增添一點春節色彩。我氣沖沖到附近的亞洲超市，雖然是最近的一家，但也要一小時的車程，還記得當天風刮得特別大，雪也下得比平時多，到超市後，我匆匆忙忙拿了幾包急凍湯圓，加上幾包零食，便付帳離開。

好不容易回到宿舍，便開始我的孤獨團年飯。說是說團年飯，只是即食麵一包加點青菜，豪華點就多加一顆蛋和魚蛋幾類，飯後當然少不了攀山涉水得來的湯圓。

那次是我第一次自己煮湯圓，我毫不猶豫把所有倒進等待沸騰的水中。此時電話響起，和朋友小小寒暄了一番，然後走到一鍋湯圓前，毫不遲疑舀起一碗，水是沸騰的應該沒有問題吧？圓圓的像一團東西躺臥在匙羹上，熱得冒煙，吹一吹，放進口中。嗯，有的皮是硬的，有的內裡涼涼的，這是我吃過最難吃的湯圓。

得到教訓後，我向媽媽請教一番。「水沸騰後，湯圓一顆一顆放進去，不時用筷子攪拌一下，以免湯圓癡底，用筷子輕輕夾一夾湯圓，是軟糯便可以」。第二年我果然煮出一碗可以放進口中的湯圓，還分了幾碗給朋友。幾位思鄉的少年因為一碗湯圓，聊了一整個晚上，念了一整晚的春節。

第三年煮湯圓，向完美邁進一大步，不單煮急凍湯圓的技巧爐火純青，還會配上一碗薑糖水。湯圓配薑糖水是我家的傳統，又老又辣的薑暖到胃去，又甜又香的蔗糖甜入心裏。技巧是先拍一大硬薑放進水內煮幾分鐘，再放蔗糖，湯圓和糖水要分開煮，不然湯圓會令糖水渾濁。

第四年的留學，這學期過去便成功畢業衣錦還鄉。這年不再限於急凍湯圓，而是用糯米粉自己搓成的湯圓，加上秘製薑糖水，這是我吃過最美滿的湯圓。

學成歸來，不單帶著書本的知識，還有被逼成長的獨立。擁有四年煮湯圓經驗的我，到家當然大展身手，和家人好好團圓。