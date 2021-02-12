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春節限定

〈港人憶港〉堅仔

春節又到了！

年少時，春節期間最期待的，當然是收紅包了。但移民外國後，附近沒有太多親友，春節又不是假期，過年的氣氛就遠不如香港了。

多年後搬回香港，角色已經切換，成了派紅包之人。而春節期間最期待的，則是各種各樣「春節限定」的特有美食，如全盒中的糖蓮子、椰絲與歲晚煎堆等。尤其是蘿蔔糕，一塊塊剛煎出來，香氣撲鼻，令人垂涎；而且象徵著步步高升，是年頭歲晚必備的應節食品之一。

蘿蔔糕，是香港四大點心之一，其知名度僅次於蝦餃、燒賣和叉燒包。居住東京時，日本朋友最愛吃我們做的蘿蔔糕，大概用日本的「大根」來做格外可口吧。

平時「飲茶」吃的蘿蔔糕有兩種：除了一塊塊煎出來的，還有熱騰騰一盅盅蒸出來的，軟糯香脆，口感各異，但都層次分明，濃濃的臘味香與淡淡的蘿蔔香總教人百吃不厭。由於廣受歡迎，現在除了傳統的茶樓外，連快餐店的早餐和下午茶套餐都有供應了。

但春節時吃的蘿蔔糕，好像特別好味。記得搬回香港後第一個春節，太太的家人做了一盤給我們。可能做法與選料有所不同，並且是親手做的，再加上節慶的緣故，意識上多了一層年味與情味，吃起來感覺分外的香甜。

童年在香港時，沒有聽說過餐廳、酒店在春節期間會有新年糕點出售。也許我還不大懂事，但肯定當年沒有近十餘年這麼時興。現在很多五星級酒店如四季、文華、香格里拉的中餐部，和各大餐館、餅家如美心、利苑等，都有他們各具特色的新年糕點發售，其中自然少不了蘿蔔糕。

一為口福，二為彩頭，近年每逢春節，我都大量「入貨」，買回多盤應節糕點，跟早年媽媽做的粽子一樣，把它們「雪藏」起來，以便春節過後，也可在任何一個懶洋洋的周末早上，煎之啖之。

聽到蘿蔔糕在煎鍋吱吱作響，聞到瀰漫滿屋的美味甘香，端來XO醬、蠔油、辣椒醬，再沖壺濃濃的普洱，一頓蘿蔔糕美食大餐即可大快朵頤，無須被「春節限定」了 。

香港 日本 東京

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