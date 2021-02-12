和一些粵港人一樣，我家大年初一這一天不吃肉，只吃「齋菜」。因為母親信佛，相信良善弱勢一眾芸芸信徒只要內心對佛虔誠，就會得到菩薩保佑。

母親要我們大年初一吃齋，除了表達全家尊敬佛祖、呵護生靈外，還有一個意念，那就是因為「齋」與「災」同音，吃齋可以有把「災」去除。

畢竟是過年，還有敬佛和去災的意味，我家的這一頓「齋菜」也是很講究的。

首先是食材很是豐富，年前準備年貨，所購食物其中很大一部分就是為了這一頓材料。品種至少有 冬菇、 雲耳、金針、腐竹、 髮菜、紹菜、蠔豉、生筋球等。母親有一「姐妺」是廣東肇慶人，肇慶東部有鼎湖山，鼎湖山有馳名海內外的名齋菜「鼎湖上素」。受其影響，母親製作的「齋菜」常增加雪耳、竹蓀、鮮蓮子、筍花、菜遠等鼎湖上素的選料。

這一頓「齋菜」母親是下了重本的，平時捨不得使用的蠔豉、蝦米、瑤柱，此時也會重手下料。製作上也早早作準備：先浸泡蠔豉、蝦米、瑤柱（沒有機會接受教育 的母親認為，這些海味乾貨沒有血水，不似三鳥，她便歸類為素食），及枝竹、筍花、雪耳、乾蓮子（買不到鮮蓮子）等。開鍋先是爆香海味去腥，然後將金針、冬菇等相對較硬的食材下鍋加適量的水煮至出味軟熟，再下雲耳、髮菜、腐竹、竹蓀、粉絲、菜遠等。為了一個「齋」字，母親特別告知我們，可以多下些花生油、蠔油，但一定不能用豬油，否則就是對佛的不敬。

大年初一中午這一頓飯，常常只有「齋菜」這味主菜及其他一些非葷的簡單菜式（沒有雞、鵝、鴨、豬）。雖然當年我們一年到頭飯桌鮮見有肉，當長的我輩總是惦記著餐桌上有沒有雞、鵝、鴨，但年初一的一大盤「齋菜」，安排在年三十豐盛的年夜飯晚餐次日，「齋菜」可以清理油膩腸胃，是另一美味體驗。

這幾十年肉食工業化以後，肥胖 人群劇增，我們的肚子油水不是太少而是過多的今天，時不時做一頓「母親的齋菜」，成為了我的習慣。