記得小時候住在元朗時，過年是最重要的節日，有新衫新鞋，有吃不完的零食點心，更有平時難見的豐富菜餚，難怪小孩子們一過了聖誕節 ，就眼巴巴地期盼過年序曲，就是大人開始忙碌張羅的時候。

那年頭沒有方便現成的材料，一切都要從零開始，製作蘿蔔糕、年糕、煎堆、角仔、芋丸、肉丸需要的米漿、米粉都要自己做。

萍妹是外婆早年收留的外鄉孤兒，跟著媽媽一輩子，是媽媽的左右手，我家的大㕑！她要去鄰居大屋借用他們的手推石磨器具及腳踏石樁來做米漿米粉，有時她准許我們跟著去湊熱鬧幫著玩。

石磨是圓的，用兩層石重疊，底下有大石盤接流出的米漿，操作時要用手推著上層的石磨團團轉，壓力把浸過水的米磨成米漿。我們小孩子推幾下就過癮玩完了，剩下萍妹要費力才能做完。

我們比較喜歡腳踏石樁，石樁有大石池盤崁在地下，有石錘裝在原木棍上，需要兩個人手扶著欄杆，一起有節奏地用力踩起木棍，一上一下讓石槌壓下輾碎米粒做成米粉。

靠近年晩時，家家戶戶都要做這些預備工作，總有人在輪流等著使用器具，她們會幫忙可以比較快捷，便會趕我們小孩子離開，完工後萍妹也會留下回報幫忙。

過年前夕開始可以幫忙包角仔，煎堆及脆脆片，那是很開心的事。因為做好後，萍妹馬上開大油鍋炸，大家引頸期盼第一鍋出爐，我家姊弟妹多，香噴噴又甜又脆的點心，馬上七手八腳被報銷掉！

至於當時的年菜，除了鷄鴨魚肉等例牌外，我們家中還有兩樣菜是大家六十幾年後都回味無窮的。第一道是爸爸至愛的油豆腐，五花腩肉、青蒜，用媽媽自製的客家甜糯米老黃酒脚炆的菜。這道菜一上來，滿桌佳餚皆拜下風，新鮮的青蒜很快就被搶光。若吃不完，隔天味道更佳。若沒吃夠，便請求萍妹明天再來一次。

第二道是萍妹無意製作卻成了另類大受歡迎的「年菜」。過年期間菜餚美食太多，每餐有剩下的鷄鴨肉品她不浪費，就加上蘿蔔、酸菜和筍一齊煮，有點類似一品鍋的大雜燴盆菜，美味無比。

這麼簡單的兩道菜，衆姊妹來美國 成家做廚娘之後，想念時都曾經試過做，但沒有媽媽的黃酒腳，沒有萍妹的雜料，總是無法做出回憶中的味道，只好讓這些舌尖上的美味長存快樂記憶中，回味無窮！