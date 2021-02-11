轉眼又是農曆新年。疫中想與兒孫團圓不容易。兒子一家五口感恩節時冒險連開六小時車，由三藩市來洛杉磯看望我們兩老，給我們拜早年，中途不停車、不埋站，吃喝拉全在車內搞惦，以保障不受外間病毒感染。長孫剛上中學，另一小孫十歲，要他們長時間困在車內不太好過。

今年春節是最沒年味的一年，不能外出訪友賀歲，戶外活動停頓，氣氛大打折扣，只能蝸居家中靜寂迎新春。

想起幾十年前過年是件大事，半個月前就開始準備，先作全家大掃除，購入鮮花年貨，買新衣新鞋，理好頭髪。祖母搬出油鍋炸煎堆，劏雞殺鴨，醃漬鯪魚，在全盒中裝滿瓜子糖果，買上幾串爆竹，新歲到來即點火引爆，來個開門紅。

六十年代開始，因左派自製炸彈在港九各地引爆，港府立例嚴格取締市民燃放煙火及爆竹，過年只有收音機播出錄好的爆竹聲，耳根變得清淨，也少了爆竹傷人意外。

隨著生活水平提高，口袋有錢日日都是過年時。又由於家庭結構日趨簡單，移民海外老一輩也有新生活方式，不再拘泥於傳統，外出拜年大為減少。在美國 過年沒有爆竹聲，傳統的門口對聯也不時興，特別在疫情 仍然猖獗情況下，在安全社交距離 ，不妨打恭作揖，說聲「身體健康，戰勝瘟疫」！