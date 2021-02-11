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團團圓圓

〈香江往事〉任之

爺爺在南洋經商，爸爸到私塾上學後，嫲嫲就只有姑媽和兩個婢女陪伴在家。爸爸不願去卜卜齋，藉口讀四書五經無用，不如退學，陪伴娘親。因此他從少跟著家中婦女，不期然就學習了廚藝。

爸爸婚後，雖由媽媽掌廚，但每逢興到他也大展拳腳。我最愛吃他炒魷魚卷，配上各色甜椒絲、紅蘿蔔、西芹，真的是色香味俱全，即使只配芥蘭或青豆、豆莢，也吃得津津有味，每次我都吃得一件不留！我奇怪，他怎可以把乾硬的魷魚乾，炒成甘香爽脆的小卷？！

有時候，他也會炆鯉魚或黃鱔、釀鯪魚、綠豆蓉釀豬大腸、或浸泡魚翅、花膠和海參…；每逢新年，他則包肇慶裹蒸粽、燉圓蹄應節。

居港第一個新年，他在街市肉店預訂圓蹄。除夕一早，就手提菜籃去取肉(籃內有一隻大碗，好讓肉販按碗口而切割圓蹄）。他早已準備醃圓蹄的材料，這麼早就去街市？因為我們只租住一間大房，鄰居除了房東、還有另一家人。廚房狹窄，除夕更擠逼，趁著清早廚房空閒時，他一個大男人好清洗、處理食材；而他拿一張報紙捲成卷，點火燒掉未刮淨的豬毛，更不方便在人前賣弄。

那天午飯後，爸爸叫姊姊陪著我和弟弟午睡，好有精神今晚守歲，並答應我們睡醒後，可去看電影——結果我們睡多了，去看了公餘場。因為每家只可在廚房放置兩個火水爐，那天需要多一個爐燉圓蹄，只好在房間預備一個碳爐，為了安全，所以叫我們孩子落街。當我們散場回家時，在樓下已經嗅到熟悉的燉圓蹄香味，進入樓內，氣味越鮮美，鄰居更非常羨慕！當晚的團年飯，除了有雞、魚、髮菜海參生菜、魷魚卷炒油菜、當然還有象徵團圓的主菜圓蹄。

就座前，爸爸把圓蹄分出兩份，叫我和姊姊分送給鄰房玩伴共享。回房坐下，看到爸爸也分給我們小孩，每人一份。我家規矩：飯前若長輩未動筷，晚輩不可先吃！那天，弟弟見了美味的圓蹄，忘了家規，急不及待動筷就夾入口中，我們看見都哈哈大笑。

除夕就應團團圓圓，一團和氣！爸爸笑而不責，示意大家起筷！我首先夾肥肉入口，大部分油脂已經融解出來，肥肉吃起來軟滑如豆腐花，入口香濃溶化；瘦肉鮮美甘香，又是另一滋味，稍咀嚼就融化；圓蹄的皮軟嫩，而連同肥肉和瘦肉一起吃，另有一翻滋味。飯後，鄰居客氣過來稱讚、道謝。爸爸笑稱：何足道哉？！正如蘇東坡所說：只是「火到足時自然美！」

可惜！這樣子的美味，只能留為記憶！在故鄉時，爸爸常說：食雞要連皮，食豬肉要揀肥。但當年聽從醫師勸告後，為了健康，如此佳肴就不再烹調。因為圓蹄雖然美味，而魷魚乾又便宜又靚，但和肇慶裹蒸粽一樣，都會提升高血脂(壞膽固醇)。一家人只要和睦團聚，就是團團圓圓！

爸爸的身手，歷歷在目！兒時的美食，更是永不忘記！

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