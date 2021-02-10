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1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

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感恩

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我有個舊同事嘅阿媽，確診Covid-19之後，唔夠一星期就走咗，唉！人生無常。」我感恩好友們其實是想安慰我，但卻愈講愈糟。

「伯母都95歲高齡啦，你都應該要有心理準備。」打從家母確診的第一天開始，以為已儲夠心理準備，接受任何突如其來的狀況，但心底就是難掩不忿，只要多熬三天就可以注射疫苗了，家母卻是偏偏等不著。

感謝溫哥華護老院的員工們付出的愛心和努力，盡管大量員工染病被隔離，在極度人手緊張的情況下，仍然每天給家屬更新消息，更細心將iPad長時間放於家母床前，好讓家人能爭取時間遙遠觀察她的動態。

慣常心浮氣躁、隨時會給任何人臭罵一頓的老嫗，此刻正動也不動，乖乖的躺於床上，雙眼緊閉，託賴表情尚不算痛苦，呼吸頻率也見正常。

家母被診斷為無徵狀確診者，除了感到疲累和胃口不佳之外，沒有發燒、沒有咳，肺部功能及其他維生指數均屬正常，感謝主！可是，我們未敢輕吁一口氣，因為誰都知道，此病病情可能會急劇變化。

確診後的首七天是最關鍵的，感恩家母狀況穩定，但院舍裡確診人數卻仍在急升，令人極度不安。好不容易才熬過了危險期的14天，院舍已增至數十員工和80多名院友確診，19人不幸離世。他們當中有天天跟家母聊天茶敘的院友嗎？願主保祐！

今天傳來最新消息，家母已無徵狀，並能起床走動，她拒絕量血壓，並破口大罵護士阻止她走出隔離房間，期間猛力拍打床褥……我笑了，卻同時間在拭眼淚，家母愈野蠻愈好，她應已回復正常了！

血壓 疫苗 指數

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